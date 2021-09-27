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На Украине назвали способ рассорить Россию и Германию
На Украине назвали способ поссорить Россию и Германию
На Украине назвали способ рассорить Россию и Германию
Берлин даже при новом правительстве сохранит курс на сотрудничество с Москвой, но Киеву следует изменить мнение немцев о России, заявил бывший министр... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:18
2021-09-27T19:17
в мире
украина
германия
владимир огрызко
евросоюз
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Берлин даже при новом правительстве сохранит курс на сотрудничество с Москвой, но Киеву следует изменить мнение немцев о России, заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире "24 канала"."Немецкая власть традиционно ориентирована на Россию по двум обстоятельствам", — заявил дипломат.По его мнению, одна из причин — это чувство вины перед Россией за Великую Отечественную войну. При этом Огрызко обвинил Берлин в "неправильном восприятии" исторической ситуации."Самые большие потери, жертвы понесли Польша, Белоруссия и Украина", — сказал он, не приводя никаких обоснований такому утверждению.В качестве второй бывший министр назвал товарооборот между Москвой и Берлином, который процветает и увеличивается, несмотря на санкции Евросоюза.По мнению дипломата, Россия потребляет "все, что производится в Германии" и бизнес не хочет отказываться от этого рынка. Огрызко призвал Украину понимать свое место в "треугольнике"."Мы должны нашим немецким друзьям методически, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем пояснять, что поддерживать агрессора — это значит брать на себя моральную ответственность как минимум", — заключил он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210608/posol-1736080668.html
https://ria.ru/20210921/voyna-1751068605.html
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в мире, украина, германия, владимир огрызко, евросоюз, россия
18:18 27.09.2021 (обновлено: 19:17 27.09.2021)
 
На Украине назвали способ рассорить Россию и Германию

Экс-глава МИД Украины Огрызко назвал способ поссорить Россию и Германию

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкВладимир Огрызко
Владимир Огрызко - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Берлин даже при новом правительстве сохранит курс на сотрудничество с Москвой, но Киеву следует изменить мнение немцев о России, заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире "24 канала".
"Немецкая власть традиционно ориентирована на Россию по двум обстоятельствам", — заявил дипломат.
По его мнению, одна из причин — это чувство вины перед Россией за Великую Отечественную войну. При этом Огрызко обвинил Берлин в "неправильном восприятии" исторической ситуации.
"Самые большие потери, жертвы понесли Польша, Белоруссия и Украина", — сказал он, не приводя никаких обоснований такому утверждению.
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В качестве второй бывший министр назвал товарооборот между Москвой и Берлином, который процветает и увеличивается, несмотря на санкции Евросоюза.
По мнению дипломата, Россия потребляет "все, что производится в Германии" и бизнес не хочет отказываться от этого рынка. Огрызко призвал Украину понимать свое место в "треугольнике".
"Мы должны нашим немецким друзьям методически, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем пояснять, что поддерживать агрессора — это значит брать на себя моральную ответственность как минимум", — заключил он.
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Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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