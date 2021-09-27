https://ria.ru/20210927/ogryzko-1752058957.html

На Украине назвали способ рассорить Россию и Германию

На Украине назвали способ поссорить Россию и Германию

На Украине назвали способ рассорить Россию и Германию

Берлин даже при новом правительстве сохранит курс на сотрудничество с Москвой, но Киеву следует изменить мнение немцев о России, заявил бывший министр... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:18

2021-09-27T18:18

2021-09-27T19:17

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Берлин даже при новом правительстве сохранит курс на сотрудничество с Москвой, но Киеву следует изменить мнение немцев о России, заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире "24 канала"."Немецкая власть традиционно ориентирована на Россию по двум обстоятельствам", — заявил дипломат.По его мнению, одна из причин — это чувство вины перед Россией за Великую Отечественную войну. При этом Огрызко обвинил Берлин в "неправильном восприятии" исторической ситуации."Самые большие потери, жертвы понесли Польша, Белоруссия и Украина", — сказал он, не приводя никаких обоснований такому утверждению.В качестве второй бывший министр назвал товарооборот между Москвой и Берлином, который процветает и увеличивается, несмотря на санкции Евросоюза.По мнению дипломата, Россия потребляет "все, что производится в Германии" и бизнес не хочет отказываться от этого рынка. Огрызко призвал Украину понимать свое место в "треугольнике"."Мы должны нашим немецким друзьям методически, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем пояснять, что поддерживать агрессора — это значит брать на себя моральную ответственность как минимум", — заключил он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210608/posol-1736080668.html

https://ria.ru/20210921/voyna-1751068605.html

https://ria.ru/20210923/davlenie-1751406928.html

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в мире, украина, германия, владимир огрызко, евросоюз, россия