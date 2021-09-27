https://ria.ru/20210927/merkel-1751979330.html

Политолог оценил последствия ухода Меркель для Германии

Политолог оценил последствия ухода Меркель для Германии - РИА Новости, 27.09.2021

Политолог оценил последствия ухода Меркель для Германии

Германия может потерять лидерство в Европе в связи с уходом Ангелы Меркель, сможет ли новый канцлер страны продолжить ее политику - большой вопрос, считает... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:44

2021-09-27T12:44

2021-09-27T12:44

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сша

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александр рар

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германия может потерять лидерство в Европе в связи с уходом Ангелы Меркель, сможет ли новый канцлер страны продолжить ее политику - большой вопрос, считает немецкий политолог Александр Рар."Мне кажется, Германия может потерять свое лидерство в Европе, потому что будущий канцлер будет, во-первых, из-за обстоятельств внутри Германии в более слабой позиции, чем госпожа Меркель, будет слабым канцлером, которого 75% Германии не избирала. Он получил только 25% голосов. Ему трудно будет создать свою собственную линию и свою позицию", - сказал он, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Во всей избирательной кампании не было речи о внешней политике, не говорили об Афганистане, об отношениях с США, чуть затронули вопрос НАТО, сказал член Валдайского клуба Рар."Усугубляется вся эта ситуация тем, что и во Франции предстоят в мае, может быть, изменения власти. Может, придет кто-то другой вместо (президента Эммануэля - ред.) Макрона, у него очень плохие рейтинги. Франция будет идти в сторону "правую", Германия – в сторону "лево-зеленую". Насколько этот мотор германо-французский сможет дальше стабилизировать Европу – большой вопрос... Так что куча проблем и вызовов перед нами. Тут вопрос, сможет ли будущий канцлер Германии быстро прийти к власти, оседлать коня и продолжать политику Меркель. В этом есть много сомнений. Я думаю, что Германия и Франция минимум на год выходят из игры, потому что должны консолидировать собственную власть, собственное влияние", - подчеркнул эксперт.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

https://ria.ru/20210927/merkel-1751936011.html

сша

европа

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, европа, франция, ангела меркель, александр рар, нато, хдс/хсс