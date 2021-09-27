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https://ria.ru/20210927/merkel-1751979330.html
Политолог оценил последствия ухода Меркель для Германии
Политолог оценил последствия ухода Меркель для Германии - РИА Новости, 27.09.2021
Политолог оценил последствия ухода Меркель для Германии
Германия может потерять лидерство в Европе в связи с уходом Ангелы Меркель, сможет ли новый канцлер страны продолжить ее политику - большой вопрос, считает... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:44
2021-09-27T12:44
в мире
сша
европа
франция
ангела меркель
александр рар
нато
хдс/хсс
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германия может потерять лидерство в Европе в связи с уходом Ангелы Меркель, сможет ли новый канцлер страны продолжить ее политику - большой вопрос, считает немецкий политолог Александр Рар."Мне кажется, Германия может потерять свое лидерство в Европе, потому что будущий канцлер будет, во-первых, из-за обстоятельств внутри Германии в более слабой позиции, чем госпожа Меркель, будет слабым канцлером, которого 75% Германии не избирала. Он получил только 25% голосов. Ему трудно будет создать свою собственную линию и свою позицию", - сказал он, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Во всей избирательной кампании не было речи о внешней политике, не говорили об Афганистане, об отношениях с США, чуть затронули вопрос НАТО, сказал член Валдайского клуба Рар."Усугубляется вся эта ситуация тем, что и во Франции предстоят в мае, может быть, изменения власти. Может, придет кто-то другой вместо (президента Эммануэля - ред.) Макрона, у него очень плохие рейтинги. Франция будет идти в сторону "правую", Германия – в сторону "лево-зеленую". Насколько этот мотор германо-французский сможет дальше стабилизировать Европу – большой вопрос... Так что куча проблем и вызовов перед нами. Тут вопрос, сможет ли будущий канцлер Германии быстро прийти к власти, оседлать коня и продолжать политику Меркель. В этом есть много сомнений. Я думаю, что Германия и Франция минимум на год выходят из игры, потому что должны консолидировать собственную власть, собственное влияние", - подчеркнул эксперт.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
https://ria.ru/20210927/merkel-1751936011.html
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в мире, сша, европа, франция, ангела меркель, александр рар, нато, хдс/хсс
12:44 27.09.2021
 
Политолог оценил последствия ухода Меркель для Германии

Немецкий политолог Рар: Германия может потерять лидерство в Европе из-за ухода Меркель

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германия может потерять лидерство в Европе в связи с уходом Ангелы Меркель, сможет ли новый канцлер страны продолжить ее политику - большой вопрос, считает немецкий политолог Александр Рар.
"Мне кажется, Германия может потерять свое лидерство в Европе, потому что будущий канцлер будет, во-первых, из-за обстоятельств внутри Германии в более слабой позиции, чем госпожа Меркель, будет слабым канцлером, которого 75% Германии не избирала. Он получил только 25% голосов. Ему трудно будет создать свою собственную линию и свою позицию", - сказал он, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Сотрудник полиции у дома, где находится квартира Ангелы Меркель - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
09:07
Стало известно, где будет жить Меркель после сложения полномочий
Во всей избирательной кампании не было речи о внешней политике, не говорили об Афганистане, об отношениях с США, чуть затронули вопрос НАТО, сказал член Валдайского клуба Рар.
"Усугубляется вся эта ситуация тем, что и во Франции предстоят в мае, может быть, изменения власти. Может, придет кто-то другой вместо (президента Эммануэля - ред.) Макрона, у него очень плохие рейтинги. Франция будет идти в сторону "правую", Германия – в сторону "лево-зеленую". Насколько этот мотор германо-французский сможет дальше стабилизировать Европу – большой вопрос... Так что куча проблем и вызовов перед нами. Тут вопрос, сможет ли будущий канцлер Германии быстро прийти к власти, оседлать коня и продолжать политику Меркель. В этом есть много сомнений. Я думаю, что Германия и Франция минимум на год выходят из игры, потому что должны консолидировать собственную власть, собственное влияние", - подчеркнул эксперт.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
"Серая жемчужина Германии" Ангела Меркель
© AFP 2021 / THOMAS KIENZLE

Первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства Германии, первый лидер с естественно-научным образованием — все это Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель держит лейку, которую она получила в подарок во время предвыборного митинга Христианско-демократического союза в Хайльбронне, южная Германия. 16 августа 2017 года
1 из 18

Первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства Германии, первый лидер с естественно-научным образованием — все это Ангела Меркель.

© AFP 2021 / THOMAS KIENZLE
© AFP 2021 / Stefanie Loos

Должность федерального канцлера она заняла 22 ноября 2005 года. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013-м.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время заседания Европейской народной партии в Берлине
2 из 18

Должность федерального канцлера она заняла 22 ноября 2005 года. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013-м.

© AFP 2021 / Stefanie Loos
© AFP 2021 / dpa/Georg Wendt

Несменяемость власти нетипична для Западной Европы. И все же решение Меркель не выдвигаться на выборах председателя ХДС, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера прозвучало как гром среди ясного неба.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Парке птиц в городе Марлов, Германия
3 из 18

Несменяемость власти нетипична для Западной Европы. И все же решение Меркель не выдвигаться на выборах председателя ХДС, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера прозвучало как гром среди ясного неба.

© AFP 2021 / dpa/Georg Wendt
© REUTERS / Staff

При Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом ЕС, а Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что у многих это вызывает раздражение.

Канцлер Германии Ангела Меркель после различных телевизионных записей ее ежегодной новогодней речи
4 из 18

При Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом ЕС, а Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что у многих это вызывает раздражение.

© REUTERS / Staff
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Журнал Forbes многократно называл канцлера Германии самой влиятельной женщиной в мировой политике, "так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире".

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг
5 из 18

Журнал Forbes многократно называл канцлера Германии самой влиятельной женщиной в мировой политике, "так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© AFP 2021 / Sascha Schuermann/Pool

В немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель в защитных очках в школьной лаборатории DLR во время посещения Европейского центра астронавтов ESA
6 из 18

В немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.

© AFP 2021 / Sascha Schuermann/Pool
© AFP 2021 / Bjorn Sigurdson / Scanpix POOL

Между тем в молодости ничто не сулило Ангеле будущее влиятельного политика. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, защитила диссертацию и с головой ушла в науку.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время открытия оперы в Осло. 12 апреля 2008 года
7 из 18

Между тем в молодости ничто не сулило Ангеле будущее влиятельного политика. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, защитила диссертацию и с головой ушла в науку.

© AFP 2021 / Bjorn Sigurdson / Scanpix POOL
© AP Photo / Michael Kappeler/Pool

В большую политику Меркель пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру.

Ангела Меркель и Барак Обама во время саммита G7 в окрестностях замка Эльмау в Баварии
8 из 18

В большую политику Меркель пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру.

© AP Photo / Michael Kappeler/Pool
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Меркель родилась в ГДР и признавалась в интервью, что у нее на всю жизнь остались некоторые "советские привычки". "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — рассказывала она.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском сад
9 из 18

Меркель родилась в ГДР и признавалась в интервью, что у нее на всю жизнь остались некоторые "советские привычки". "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — рассказывала она.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© AFP 2021 / DPA / Stefan Sauer

Стиль канцлера чрезвычайно прост и сдержан: однотонные пиджаки и брючные костюмы, никаких колец и серег.

Канцлер Германии Ангела Меркель кормит пингвина во время посещения аквариума Ozeaneum в немецком городе Штральзунд
10 из 18

Стиль канцлера чрезвычайно прост и сдержан: однотонные пиджаки и брючные костюмы, никаких колец и серег.

© AFP 2021 / DPA / Stefan Sauer
© AFP 2021 / DPA / Peter Kneffel

Немцы полюбили фрау канцлерин за "скромное обаяние обыкновенной женщины". Меркель рассказывала журналистам, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулеты из мяса, ездить по магазинам, выращивать овощи.

Канцлер Германии Ангела Меркель на фестивале в Мюнхене
11 из 18

Немцы полюбили фрау канцлерин за "скромное обаяние обыкновенной женщины". Меркель рассказывала журналистам, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулеты из мяса, ездить по магазинам, выращивать овощи.

© AFP 2021 / DPA / Peter Kneffel
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Соперники опрометчиво считают ее мягкой — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления назвал Меркель "серой жемчужиной Германии".

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует канцлера ФРГ Ангелу Меркель у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны
12 из 18

Соперники опрометчиво считают ее мягкой — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления назвал Меркель "серой жемчужиной Германии".

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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© AP Photo / Carolyn Kaster

Оказывалась Меркель и в центре скандалов. Например, когда поддержала кампанию США в Ираке. Или когда разразился гром из-за американской слежки: только ленивый не критиковал канцлера за то, что она позволяет шпионить за немцами.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Барак Обама во время посещения Ганноверской промышленной выставки-ярмарки в Германии
13 из 18

Оказывалась Меркель и в центре скандалов. Например, когда поддержала кампанию США в Ираке. Или когда разразился гром из-за американской слежки: только ленивый не критиковал канцлера за то, что она позволяет шпионить за немцами.

© AP Photo / Carolyn Kaster
© REUTERS / Matthias Rietschel/Pool

Ослабление позиций Меркель связано с решением открыть границы для беженцев в 2015 году. Заявление о том, что Германия будет проводить политику открытых дверей, немцы сначала восприняли с энтузиазмом. Однако настроения быстро изменились.

Канцлер Германии Ангела Меркель смотрит на картину Яна Вермеера Девушка, читающая письмо у открытого окна в Галерее старых мастеров в Дрездене, Германия. 9 сентября 2021 года
14 из 18

Ослабление позиций Меркель связано с решением открыть границы для беженцев в 2015 году. Заявление о том, что Германия будет проводить политику открытых дверей, немцы сначала восприняли с энтузиазмом. Однако настроения быстро изменились.

© REUTERS / Matthias Rietschel/Pool
© REUTERS / Staff

В 2017-м ХДС показал худший с 1949 года результат на всеобщих выборах. Меркель отреагировала на это словами, что "не знает, что нужно было сделать по-другому".

Канцлер Германии Ангела Меркель
15 из 18

В 2017-м ХДС показал худший с 1949 года результат на всеобщих выборах. Меркель отреагировала на это словами, что "не знает, что нужно было сделать по-другому".

© REUTERS / Staff
© AFP 2021 / David Rose / POOL

Немецкие СМИ не раз предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
16 из 18

Немецкие СМИ не раз предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга.

© AFP 2021 / David Rose / POOL
© AP Photo / Christian Hartmann, Pool

Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, но ей всегда удавалось выйти из них с гордо поднятой головой.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G7
17 из 18

Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, но ей всегда удавалось выйти из них с гордо поднятой головой.

© AP Photo / Christian Hartmann, Pool
© AP Photo / Markus Schreiber

Политологи уверены: канцлера рано списывать со счетов, она будет влиять на немецкую политику, даже если не станет занимать никаких постов.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Бундестаге
18 из 18

Политологи уверены: канцлера рано списывать со счетов, она будет влиять на немецкую политику, даже если не станет занимать никаких постов.

© AP Photo / Markus Schreiber
1 из 18

Первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства Германии, первый лидер с естественно-научным образованием — все это Ангела Меркель.

© AFP 2021 / THOMAS KIENZLE
2 из 18

Должность федерального канцлера она заняла 22 ноября 2005 года. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013-м.

© AFP 2021 / Stefanie Loos
3 из 18

Несменяемость власти нетипична для Западной Европы. И все же решение Меркель не выдвигаться на выборах председателя ХДС, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера прозвучало как гром среди ясного неба.

© AFP 2021 / dpa/Georg Wendt
4 из 18

При Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом ЕС, а Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что у многих это вызывает раздражение.

© REUTERS / Staff
5 из 18

Журнал Forbes многократно называл канцлера Германии самой влиятельной женщиной в мировой политике, "так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 18

В немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.

© AFP 2021 / Sascha Schuermann/Pool
7 из 18

Между тем в молодости ничто не сулило Ангеле будущее влиятельного политика. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, защитила диссертацию и с головой ушла в науку.

© AFP 2021 / Bjorn Sigurdson / Scanpix POOL
8 из 18

В большую политику Меркель пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру.

© AP Photo / Michael Kappeler/Pool
9 из 18

Меркель родилась в ГДР и признавалась в интервью, что у нее на всю жизнь остались некоторые "советские привычки". "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — рассказывала она.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 18

Стиль канцлера чрезвычайно прост и сдержан: однотонные пиджаки и брючные костюмы, никаких колец и серег.

© AFP 2021 / DPA / Stefan Sauer
11 из 18

Немцы полюбили фрау канцлерин за "скромное обаяние обыкновенной женщины". Меркель рассказывала журналистам, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулеты из мяса, ездить по магазинам, выращивать овощи.

© AFP 2021 / DPA / Peter Kneffel
12 из 18

Соперники опрометчиво считают ее мягкой — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления назвал Меркель "серой жемчужиной Германии".

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
13 из 18

Оказывалась Меркель и в центре скандалов. Например, когда поддержала кампанию США в Ираке. Или когда разразился гром из-за американской слежки: только ленивый не критиковал канцлера за то, что она позволяет шпионить за немцами.

© AP Photo / Carolyn Kaster
14 из 18

Ослабление позиций Меркель связано с решением открыть границы для беженцев в 2015 году. Заявление о том, что Германия будет проводить политику открытых дверей, немцы сначала восприняли с энтузиазмом. Однако настроения быстро изменились.

© REUTERS / Matthias Rietschel/Pool
15 из 18

В 2017-м ХДС показал худший с 1949 года результат на всеобщих выборах. Меркель отреагировала на это словами, что "не знает, что нужно было сделать по-другому".

© REUTERS / Staff
16 из 18

Немецкие СМИ не раз предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга.

© AFP 2021 / David Rose / POOL
17 из 18

Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, но ей всегда удавалось выйти из них с гордо поднятой головой.

© AP Photo / Christian Hartmann, Pool
18 из 18

Политологи уверены: канцлера рано списывать со счетов, она будет влиять на немецкую политику, даже если не станет занимать никаких постов.

© AP Photo / Markus Schreiber
 
В миреСШАЕвропаФранцияАнгела МеркельАлександр РарНАТОХДС/ХСС
 
 
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