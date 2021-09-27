https://ria.ru/20210927/maski-1752051004.html

Власти Москвы усилили контроль за масочным режимом

Власти Москвы усилили контроль за масочным режимом - РИА Новости, 27.09.2021

Власти Москвы усилили контроль за масочным режимом

Контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, кафе и ресторанах в Москве усилят, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:38

2021-09-27T17:38

2021-09-27T18:49

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, кафе и ресторанах в Москве усилят, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа <…> будет усиливаться и вестись еще более интенсивно", — сказал Немерюк.Он добавил, что санкции в отношении юридических лиц за нарушения мер профилактики COVID-19 предусматривают либо штраф до миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.Ранее сообщалось, что торговому центру "Метрополис" из-за этого грозит закрытие на три месяца.За минувшие сутки в Москве выявили 3387 новых случаев COVID-19. Число жертв болезни выросло на 61.За все время пандемии коронавирусной инфекцией в столице заразились 1 624 377 человек, умерли — 28 790, 1 483 976 пациентов выздоровели.

https://ria.ru/20210922/maska-1751272431.html

https://ria.ru/20210911/maski-1749651385.html

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москва, общество, здоровье - общество, алексей немерюк, коронавирус covid-19, коронавирус в россии