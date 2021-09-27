https://ria.ru/20210927/likee-1751963823.html

Соцсеть Likee планирует открыть представительство в России

Соцсеть Likee планирует открыть представительство в России - РИА Новости, 27.09.2021

Соцсеть Likee планирует открыть представительство в России

Социальная сеть Likee, принадлежащая сингапурской компании Bigo Technology, которая входит в китайскую JOYY Inc, планирует в скором времени открыть свое... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:40

2021-09-27T11:40

2021-09-27T11:40

общество

технологии

сингапур (страна)

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

одноклассники

facebook

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Социальная сеть Likee, принадлежащая сингапурской компании Bigo Technology, которая входит в китайскую JOYY Inc, планирует в скором времени открыть свое представительство в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети."Главный офис Likee находится в Сингапуре, и вскоре мы планируем открыть представительство в России", - сообщили в пресс-службе.В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года.На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства и уже включил в него Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".Как указали в пресс-службе, Likee "работала с Роскомнадзором и добровольно прошла регистрацию как социальная сеть". Для обнаружения и устранения контента, который противоречит принципам сообщества Likee, в соцсети действует механизм, усиленный технологией искусственного интеллекта. В августе этого года за несоблюдение принципов соцсеть удалила более 130 тысяч роликов."Помимо прочего, запрещены видео с изображением насилия, преступного или опасного поведения, незаконной деятельности, опасных людей и организаций, а также содержащие недостоверную информацию или разжигающие ненависть", - пояснили в пресс-службе.Кроме того, в Likee действует функция родительского контроля, которая позволяет "фильтровать контент несовершеннолетнего", в частности, блокировать публикации и просмотр определенных роликов. К концу года соцсеть планирует усовершенствовать искусственный интеллект "для еще более эффективной фильтрации контента", обновить частный режим и упростить процесс подачи жалоб от пользователей.Likee - социальная сеть для создания и распространения коротких музыкальных видеоклипов с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности.

https://ria.ru/20210927/yappy-1751954248.html

https://ria.ru/20210922/sotsseti-1751348537.html

сингапур (страна)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, сингапур (страна), владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), одноклассники, facebook, россия