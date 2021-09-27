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https://ria.ru/20210927/likee-1751963823.html
Соцсеть Likee планирует открыть представительство в России
Соцсеть Likee планирует открыть представительство в России - РИА Новости, 27.09.2021
Соцсеть Likee планирует открыть представительство в России
Социальная сеть Likee, принадлежащая сингапурской компании Bigo Technology, которая входит в китайскую JOYY Inc, планирует в скором времени открыть свое... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:40
2021-09-27T11:40
общество
технологии
сингапур (страна)
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
одноклассники
facebook
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Социальная сеть Likee, принадлежащая сингапурской компании Bigo Technology, которая входит в китайскую JOYY Inc, планирует в скором времени открыть свое представительство в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети."Главный офис Likee находится в Сингапуре, и вскоре мы планируем открыть представительство в России", - сообщили в пресс-службе.В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года.На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства и уже включил в него Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".Как указали в пресс-службе, Likee "работала с Роскомнадзором и добровольно прошла регистрацию как социальная сеть". Для обнаружения и устранения контента, который противоречит принципам сообщества Likee, в соцсети действует механизм, усиленный технологией искусственного интеллекта. В августе этого года за несоблюдение принципов соцсеть удалила более 130 тысяч роликов."Помимо прочего, запрещены видео с изображением насилия, преступного или опасного поведения, незаконной деятельности, опасных людей и организаций, а также содержащие недостоверную информацию или разжигающие ненависть", - пояснили в пресс-службе.Кроме того, в Likee действует функция родительского контроля, которая позволяет "фильтровать контент несовершеннолетнего", в частности, блокировать публикации и просмотр определенных роликов. К концу года соцсеть планирует усовершенствовать искусственный интеллект "для еще более эффективной фильтрации контента", обновить частный режим и упростить процесс подачи жалоб от пользователей.Likee - социальная сеть для создания и распространения коротких музыкальных видеоклипов с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности.
https://ria.ru/20210927/yappy-1751954248.html
https://ria.ru/20210922/sotsseti-1751348537.html
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общество, технологии, сингапур (страна), владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), одноклассники, facebook, россия
11:40 27.09.2021
 
Соцсеть Likee планирует открыть представительство в России

Принадлежащая сингапурской компании соцсеть Likee откроет представительство в России

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Социальная сеть Likee, принадлежащая сингапурской компании Bigo Technology, которая входит в китайскую JOYY Inc, планирует в скором времени открыть свое представительство в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
"Главный офис Likee находится в Сингапуре, и вскоре мы планируем открыть представительство в России", - сообщили в пресс-службе.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
10:53
Российский аналог TikTok получил название Yappy
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года.
На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства и уже включил в него Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Как указали в пресс-службе, Likee "работала с Роскомнадзором и добровольно прошла регистрацию как социальная сеть". Для обнаружения и устранения контента, который противоречит принципам сообщества Likee, в соцсети действует механизм, усиленный технологией искусственного интеллекта. В августе этого года за несоблюдение принципов соцсеть удалила более 130 тысяч роликов.
"Помимо прочего, запрещены видео с изображением насилия, преступного или опасного поведения, незаконной деятельности, опасных людей и организаций, а также содержащие недостоверную информацию или разжигающие ненависть", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в Likee действует функция родительского контроля, которая позволяет "фильтровать контент несовершеннолетнего", в частности, блокировать публикации и просмотр определенных роликов. К концу года соцсеть планирует усовершенствовать искусственный интеллект "для еще более эффективной фильтрации контента", обновить частный режим и упростить процесс подачи жалоб от пользователей.
Likee - социальная сеть для создания и распространения коротких музыкальных видеоклипов с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:59
Роскомнадзор составил реестр соцсетей
 
ОбществоТехнологииСингапур (страна)Владимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОдноклассникиFacebookРоссия
 
 
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