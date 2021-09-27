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Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю - РИА Новости, 27.09.2021
Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
Жители ряда районов острова Пальма (Канарские острова, Испания) должны укрыться в домах из-за приближения лавы к морю, сообщили службы по чрезвычайным... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T03:07
2021-09-27T03:07
2021-09-27T10:17
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МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Жители ряда районов острова Пальма (Канарские острова, Испания) должны укрыться в домах из-за приближения лавы к морю, сообщили службы по чрезвычайным ситуациям."Из-за возможности, что лава дойдет до моря в ближайшие часы в прибрежном районе Тасакорте, и из-за возможных последствий выбросов вредных для здоровья газов Pevolca (специальный план Гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Канар, связанных с вулканическим риском) приказывает изолироваться (в районах) Сан-Борондона, Марины Альта, Марины Баха и Ла Кондесы", - говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Канар в Twitter.В настоящее время лава находится в 1,5 километрах от берега.Ранее власти разрешили жителям эвакуированных в пятницу районов Тахуйя, Таканде-де-Арриба и Таканде-де-Абахо вернуться в свои дома.Извержение вулкана на канарском острове Пальма началось 19 сентября. За это время, по оценкам специалистов, лава покрыла более 200 гектаров земли, более 450 зданий, большинство из них - жилые дома - уничтожены полностью. Разрушена колокольня церкви в Тодоке, несколько дорог. Эвакуированы более 6 тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
https://radiosputnik.ria.ru/20210926/kanary-1751856650.html
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03:07 27.09.2021 (обновлено: 10:17 27.09.2021)
Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
Власти острова Пальма приказали жителям укрыться в домах из-за приближения лавы к морю