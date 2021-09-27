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Офицер НАТО предупредил, что Эрдоган заявит о претензиях на Крым
Офицер НАТО предупредил, что Эрдоган объявит Крым турецким
Офицер НАТО предупредил, что Эрдоган заявит о претензиях на Крым
Анкара может предъявить территориальные претензии к России, заявил бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:47
2021-09-27T16:38
политика
реджеп тайип эрдоган
оон
республика крым
турция
дмитрий песков
нато
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Анкара может предъявить территориальные претензии к России, заявил бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.По его словам, многие турки считают полуостров своим регионом.Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно высказывал поддержку Киеву по вопросу Крыма. Так, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, он заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая полуостров.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что Кремль не приемлет подобные высказывания и выразил надежду, что Анкара в будущем изменит свою позицию.В Крыму, в свою очередь, не раз призывали турецкого лидера не делать поспешных выводов насчет статуса полуострова и убедиться в его российской принадлежности во время личного визита.
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республика крым
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политика, реджеп тайип эрдоган, оон, республика крым, турция, дмитрий песков, нато, генеральная ассамблея оон, россия
15:47 27.09.2021 (обновлено: 16:38 27.09.2021)
 
Офицер НАТО предупредил, что Эрдоган заявит о претензиях на Крым

Экс-представитель НАТО в Москве Табах считает, что Эрдоган объявит Крым турецким

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг Турции в Стамбуле
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Анкара может предъявить территориальные претензии к России, заявил бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

"Я не удивлюсь, если в какой-то момент Эрдоган для своей популяризации, для консолидации сил объявит, что Крым — это Турция", — сказал он в интервью украинской газете "Обозреватель".

По его словам, многие турки считают полуостров своим регионом.
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно высказывал поддержку Киеву по вопросу Крыма. Так, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, он заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая полуостров.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что Кремль не приемлет подобные высказывания и выразил надежду, что Анкара в будущем изменит свою позицию.
В Крыму, в свою очередь, не раз призывали турецкого лидера не делать поспешных выводов насчет статуса полуострова и убедиться в его российской принадлежности во время личного визита.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 16:35
Россию предупредили о риске предательства Эрдогана из-за Запада
 
ПолитикаРеджеп Тайип ЭрдоганООНРеспублика КрымТурцияДмитрий ПесковНАТОГенеральная Ассамблея ООНРоссия
 
 
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