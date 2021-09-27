https://ria.ru/20210927/krym-1752024466.html

Офицер НАТО предупредил, что Эрдоган заявит о претензиях на Крым

Офицер НАТО предупредил, что Эрдоган объявит Крым турецким

Офицер НАТО предупредил, что Эрдоган заявит о претензиях на Крым

Анкара может предъявить территориальные претензии к России, заявил бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:47

2021-09-27T15:47

2021-09-27T16:38

политика

реджеп тайип эрдоган

оон

республика крым

турция

дмитрий песков

нато

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Анкара может предъявить территориальные претензии к России, заявил бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.По его словам, многие турки считают полуостров своим регионом.Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно высказывал поддержку Киеву по вопросу Крыма. Так, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, он заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая полуостров.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что Кремль не приемлет подобные высказывания и выразил надежду, что Анкара в будущем изменит свою позицию.В Крыму, в свою очередь, не раз призывали турецкого лидера не делать поспешных выводов насчет статуса полуострова и убедиться в его российской принадлежности во время личного визита.

https://ria.ru/20210926/predatelstvo-1751888757.html

республика крым

турция

россия

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политика, реджеп тайип эрдоган, оон, республика крым, турция, дмитрий песков, нато, генеральная ассамблея оон, россия