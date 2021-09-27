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Глава Приморья отказался от мандата депутата заксобрания

Глава Приморья отказался от мандата депутата заксобрания - РИА Новости, 27.09.2021

Глава Приморья отказался от мандата депутата заксобрания

Глава Приморья Олег Кожемяко отказался от мандата депутата законодательного собрания региона, сообщил РИА Новости представитель краевой избирательной комиссии. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:00

2021-09-27T11:00

2021-09-27T11:00

выборы в государственную думу

политика

приморский край

владимир жириновский

олег кожемяко

единая россия

лдпр

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко отказался от мандата депутата законодательного собрания региона, сообщил РИА Новости представитель краевой избирательной комиссии.Ранее избирком подвел итоги выборов депутатов регионального парламента. Депутатами по единому избирательному округу в том числе избраны Кожемяко – от "Единой России", Владимир Жириновский – от ЛДПР.В понедельник состоялось заседание избиркома, на котором были рассмотрены вопросы о передаче вакантных мандатов депутатов заксобрания Приморья зарегистрированным кандидатам из списка кандидатов, выдвинутых ЕР, ЛДПР и отделением партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"."Кожемяко отказался от получения мандата, избирательная комиссия на этом основании передает следующему депутату – Юлии Пак. У ЛДПР мандат Владимира Жириновского - Андрею Андрейченко", - сказал собеседник.По данным обработки 100% протоколов, "Единая Россия" победила с 37,88% на выборах в заксобрание Приморского края, КПРФ - вторая с 31,02%. "Справедливая Россия - За правду" набрала 9,29%, ЛДПР - 9,03%, Партия пенсионеров - 8,4%.

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, приморский край, владимир жириновский, олег кожемяко, единая россия, лдпр