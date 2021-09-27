https://ria.ru/20210927/kontsert-1751957792.html

Открылись онлайн-концерт и выставка Ассоциации вузов искусства КНР и РФ

Открылись онлайн-концерт и выставка Ассоциации вузов искусства КНР и РФ - РИА Новости, 27.09.2021

Открылись онлайн-концерт и выставка Ассоциации вузов искусства КНР и РФ

Открылись в онлайн-формате концерт и выставка Ассоциации китайских и российских вузов искусства на тему "Блестящая цивилизация, неразрывная дружба". РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:10

2021-09-27T11:10

2021-09-27T11:10

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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Открылись в онлайн-формате концерт и выставка Ассоциации китайских и российских вузов искусства на тему "Блестящая цивилизация, неразрывная дружба".С момента своего создания в 2012 году, Ассоциация китайских и российских вузов искусства, как одна из 12 ассоциаций профильных вузов, ежегодно организует множество масштабных совместных российско-китайских мероприятий.В июне 2021 года главы государств России и Китая провели видеоконференцию, в ходе которой объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, а также опубликовали совместное заявление, установив новые цели и наметив новый план развития взаимоотношений между двумя странами. Российско-китайские отношения решительно продвинулись вперёд и укрепились. Отношения РФ и КНР стали образцом взаимодействия великих держав и опорой для поддержания мира и стабильности во всём мире.Искусство - это не только важное достижение развития человеческой цивилизации, но и ключ к общению без барьеров для людей во всем мире. Ассоциация китайских и российских вузов искусства организовала данный онлайн-концерт с целью того, чтобы посредством музыки способствовать выражению российскими и китайскими народами искренней похвалы традиционной дружбе двух стран, добрых пожеланий прекрасного будущего, а также внесения вклада в продвижение российско-китайских отношений в новую эпоху.Инициатором онлайн-концерта Ассоциации китайских и российских вузов искусства 2021 года является департамент международного сотрудничества и обменов министерства образования Китайской Народной Республики. Организаторами являются Цзилиньский институт искусств и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, соорганизаторами—Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова и Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова, Нанкинский институт искусств, Шаньдунский институт искусств, Гуансиский институт искусств, Юньнаньский институт искусств, Синьцзянский институт искусств, Институт искусств Внутренней Монголии, Аньхуэйский институт искусств.

https://ria.ru/20210927/kitay-1751953627.html

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