https://ria.ru/20210927/kontrol-1751924013.html

Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов

Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов - РИА Новости, 27.09.2021

Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов

Российская компания получила в США, Японии и Китае патенты на технологию первого в мире неинвазивного глюкометра высокой точности, планирует в следующем году... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T02:46

2021-09-27T02:46

2021-09-27T02:46

технологии

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

национальная технологическая инициатива (нти)

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская компания получила в США, Японии и Китае патенты на технологию первого в мире неинвазивного глюкометра высокой точности, планирует в следующем году начать выходить с ним на зарубежные рынки, сообщили РИА новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).Технология, реализованная базе оптической спектроскопии, призвана облегчить жизнь людей, страдающих диабетом: сейчас им приходится колоть пальцы по несколько раз в день для измерения уровня глюкозы в крови и использовать множество тест-полосок. С их закупкой пациентам помогает государство, но не всегда тест-полоски выдаются в достаточном количестве.Разработчики прибора используют эксклюзивную методику расчета параметров, которую, помимо США, Японии и Китая, запатентовали в двух десятках стран: в РФ, Сингапуре, Германии, странах Бенилюкса, Испании, Сербии, Великобритании, Франции, Австрии, Словении, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Казахстане, Белоруссии, на Кипре и Украине. В России прибор проходит финальную регистрацию в Росздравнадзоре.Разработчики рассчитывают, что до конца года он будет зарегистрирован в качестве медицинского изделия в России, после чего начнется его массовое производство. На азиатские рынки компания-разработчик планирует выйти с устройством в 2022 году, а еще через год - и на американский рынок.

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россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), национальная технологическая инициатива (нти), россия