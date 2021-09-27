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Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов - РИА Новости, 27.09.2021
Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Российская компания получила в США, Японии и Китае патенты на технологию первого в мире неинвазивного глюкометра высокой точности, планирует в следующем году... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T02:46
2021-09-27T02:46
технологии
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская компания получила в США, Японии и Китае патенты на технологию первого в мире неинвазивного глюкометра высокой точности, планирует в следующем году начать выходить с ним на зарубежные рынки, сообщили РИА новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).Технология, реализованная базе оптической спектроскопии, призвана облегчить жизнь людей, страдающих диабетом: сейчас им приходится колоть пальцы по несколько раз в день для измерения уровня глюкозы в крови и использовать множество тест-полосок. С их закупкой пациентам помогает государство, но не всегда тест-полоски выдаются в достаточном количестве.Разработчики прибора используют эксклюзивную методику расчета параметров, которую, помимо США, Японии и Китая, запатентовали в двух десятках стран: в РФ, Сингапуре, Германии, странах Бенилюкса, Испании, Сербии, Великобритании, Франции, Австрии, Словении, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Казахстане, Белоруссии, на Кипре и Украине. В России прибор проходит финальную регистрацию в Росздравнадзоре.Разработчики рассчитывают, что до конца года он будет зарегистрирован в качестве медицинского изделия в России, после чего начнется его массовое производство. На азиатские рынки компания-разработчик планирует выйти с устройством в 2022 году, а еще через год - и на американский рынок.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), национальная технологическая инициатива (нти), россия
02:46 27.09.2021
 
Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов

Россияне запатентовали в США, Китае и Японии технологию контроля сахара в крови без уколов

© Depositphotos / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская компания получила в США, Японии и Китае патенты на технологию первого в мире неинвазивного глюкометра высокой точности, планирует в следующем году начать выходить с ним на зарубежные рынки, сообщили РИА новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Участник рынка НТИ "Хелснет" компания "Брейн Бит" разработала прибор, который даст возможность получить результат, приложив к сенсору три пальца - указательный, средний и безымянный. Клинические испытания показали, что прибор соответствует стандартам ИСО, его погрешность, как и у инвазивного глюкометра, не превышает 15%", - рассказали в НТИ.
Технология, реализованная базе оптической спектроскопии, призвана облегчить жизнь людей, страдающих диабетом: сейчас им приходится колоть пальцы по несколько раз в день для измерения уровня глюкозы в крови и использовать множество тест-полосок. С их закупкой пациентам помогает государство, но не всегда тест-полоски выдаются в достаточном количестве.
Разработчики прибора используют эксклюзивную методику расчета параметров, которую, помимо США, Японии и Китая, запатентовали в двух десятках стран: в РФ, Сингапуре, Германии, странах Бенилюкса, Испании, Сербии, Великобритании, Франции, Австрии, Словении, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Казахстане, Белоруссии, на Кипре и Украине. В России прибор проходит финальную регистрацию в Росздравнадзоре.
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Разработчики рассчитывают, что до конца года он будет зарегистрирован в качестве медицинского изделия в России, после чего начнется его массовое производство. На азиатские рынки компания-разработчик планирует выйти с устройством в 2022 году, а еще через год - и на американский рынок.
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Национальная технологическая инициатива (НТИ)Россия
 
 
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