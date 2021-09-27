СК Армении назвал число погибших при эскалации конфликта в Карабахе
СК Армении: при эскалации конфликта в Карабахе погиб 3871 человек
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина возле разрушенного дома в городе Мартакерт в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Армянская сторона потеряла в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года 3871 человек убитыми, говорится в сообщении Следственного комитета Армении.
В понедельник исполняется год началу эскалации конфликта в Карабахе.
"В результате развязанной Азербайджаном войны общее количество погибших военнослужащих и гражданских лиц в Республике Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) и Республике Армения составляет 3781. По состоянию на 27 сентября 2021 года неизвестно местонахождение 231 военнослужащего и 22 гражданских лиц", - говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что по последним данным, "Азербайджан передал Армении 108 плененных военнослужащих и гражданских лиц".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.