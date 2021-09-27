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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210927/karabakh-1751942858.html
СК Армении назвал число погибших при эскалации конфликта в Карабахе
СК Армении назвал число погибших при эскалации конфликта в Карабахе - РИА Новости, 27.09.2021
СК Армении назвал число погибших при эскалации конфликта в Карабахе
Армянская сторона потеряла в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года 3871 человек убитыми, говорится в сообщении Следственного... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:55
2021-09-27T09:55
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Армянская сторона потеряла в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года 3871 человек убитыми, говорится в сообщении Следственного комитета Армении.В понедельник исполняется год началу эскалации конфликта в Карабахе."В результате развязанной Азербайджаном войны общее количество погибших военнослужащих и гражданских лиц в Республике Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) и Республике Армения составляет 3781. По состоянию на 27 сентября 2021 года неизвестно местонахождение 231 военнослужащего и 22 гражданских лиц", - говорится в сообщении на сайте СК.Отмечается, что по последним данным, "Азербайджан передал Армении 108 плененных военнослужащих и гражданских лиц".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210824/karabakh-1747045381.html
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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика
09:55 27.09.2021
 
СК Армении назвал число погибших при эскалации конфликта в Карабахе

СК Армении: при эскалации конфликта в Карабахе погиб 3871 человек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина возле разрушенного дома в городе Мартакерт в Нагорном Карабахе
Мужчина возле разрушенного дома в городе Мартакерт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Армянская сторона потеряла в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года 3871 человек убитыми, говорится в сообщении Следственного комитета Армении.
В понедельник исполняется год началу эскалации конфликта в Карабахе.
"В результате развязанной Азербайджаном войны общее количество погибших военнослужащих и гражданских лиц в Республике Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) и Республике Армения составляет 3781. По состоянию на 27 сентября 2021 года неизвестно местонахождение 231 военнослужащего и 22 гражданских лиц", - говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что по последним данным, "Азербайджан передал Армении 108 плененных военнослужащих и гражданских лиц".
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияАзербайджанНагорно-Карабахская Республика
 
 
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