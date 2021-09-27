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Путин поручил доложить о нововведениях в системе преподавания истории
Путин поручил доложить о нововведениях в системе преподавания истории - РИА Новости, 27.09.2021
Путин поручил доложить о нововведениях в системе преподавания истории
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря доложить, как организована работа по комплексному обновлению системы преподавания истории в школах,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T19:56
2021-09-27T20:09
общество
владимир путин
российская академия наук
российское движение школьников
российское общество "знание"
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря доложить, как организована работа по комплексному обновлению системы преподавания истории в школах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ ... организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования", - написано в документе.Отмечается, что поручение должно быть выполнено с привлечением Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, Российского общества "Знание", Российского движения школьников и во взаимодействии с Межведомственной комиссией по историческому просвещению."Доклад – до 1 декабря 2021 года, далее – ежегодно", - написано в поручении.
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общество, владимир путин, российская академия наук, российское движение школьников, российское общество "знание", россия
19:56 27.09.2021 (обновлено: 20:09 27.09.2021)
 
Путин поручил доложить о нововведениях в системе преподавания истории

Путин поручил доложить о мерах обновления системы преподавания истории в школах

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря доложить, как организована работа по комплексному обновлению системы преподавания истории в школах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ ... организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования", - написано в документе.
Отмечается, что поручение должно быть выполнено с привлечением Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, Российского общества "Знание", Российского движения школьников и во взаимодействии с Межведомственной комиссией по историческому просвещению.
"Доклад – до 1 декабря 2021 года, далее – ежегодно", - написано в поручении.
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