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Шойгу и Лавров останутся на своих постах в правительстве
Шойгу и Лавров останутся на своих постах в правительстве - РИА Новости, 27.09.2021
Шойгу и Лавров останутся на своих постах в правительстве
Сергей Шойгу и Сергей Лавров остаются на своих постах - министра обороны и главы МИД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:26
2021-09-27T14:37
политика
сергей шойгу
госдума рф
сергей лавров
единая россия
анна кузнецова
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сергей Шойгу и Сергей Лавров остаются на своих постах - министра обороны и главы МИД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да", - сказал собеседника агентства, отвечая на вопрос, действительно ли все из "пятерки" партия "Единая России", кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму.Ранее на встрече Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и предложил каждому возглавить комиссию. Шойгу он предложил комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири, Лаврову - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сопредседателю штаба ОНФ Елене Шмелевой - по образованию и науке, главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко - по здравоохранению, а Кузнецовой - по защите семьи и детей. Причем, подчеркнул глава государства, Кузнецова также будет напрямую непосредственно координировать все это направление "прямо в самой Государственной думе".
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политика, сергей шойгу, госдума рф, сергей лавров, единая россия, анна кузнецова
14:26 27.09.2021 (обновлено: 14:37 27.09.2021)
 
Шойгу и Лавров останутся на своих постах в правительстве

Пресс-секретарь Песков: Шойгу и Лавров останутся на своих постах, не пойдут в Госдуму

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сергей Шойгу и Сергей Лавров остаются на своих постах - министра обороны и главы МИД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да", - сказал собеседника агентства, отвечая на вопрос, действительно ли все из "пятерки" партия "Единая России", кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму.
Ранее на встрече Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и предложил каждому возглавить комиссию. Шойгу он предложил комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири, Лаврову - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сопредседателю штаба ОНФ Елене Шмелевой - по образованию и науке, главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко - по здравоохранению, а Кузнецовой - по защите семьи и детей. Причем, подчеркнул глава государства, Кузнецова также будет напрямую непосредственно координировать все это направление "прямо в самой Государственной думе".
Залог стабильности – Путин о сохранении лидирующих позиций Единой России - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 13:38Выборы в Государственную думу
Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
 
ПолитикаСергей ШойгуГосдума РФСергей ЛавровЕдиная РоссияАнна Кузнецова
 
 
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