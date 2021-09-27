14:26 27.09.2021 (обновлено: 14:37 27.09.2021)
Шойгу и Лавров останутся на своих постах в правительстве
Пресс-секретарь Песков: Шойгу и Лавров останутся на своих постах, не пойдут в Госдуму
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сергей Шойгу и Сергей Лавров остаются на своих постах - министра обороны и главы МИД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да", - сказал собеседника агентства, отвечая на вопрос, действительно ли все из "пятерки" партия "Единая России", кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму.
Ранее на встрече Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и предложил каждому возглавить комиссию. Шойгу он предложил комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири, Лаврову - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сопредседателю штаба ОНФ Елене Шмелевой - по образованию и науке, главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко - по здравоохранению, а Кузнецовой - по защите семьи и детей. Причем, подчеркнул глава государства, Кузнецова также будет напрямую непосредственно координировать все это направление "прямо в самой Государственной думе".