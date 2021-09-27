https://ria.ru/20210927/gosduma-1752006466.html

Шойгу и Лавров останутся на своих постах в правительстве

Шойгу и Лавров останутся на своих постах в правительстве - РИА Новости, 27.09.2021

Шойгу и Лавров останутся на своих постах в правительстве

Сергей Шойгу и Сергей Лавров остаются на своих постах - министра обороны и главы МИД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:26

2021-09-27T14:26

2021-09-27T14:37

политика

сергей шойгу

госдума рф

сергей лавров

единая россия

анна кузнецова

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сергей Шойгу и Сергей Лавров остаются на своих постах - министра обороны и главы МИД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да", - сказал собеседника агентства, отвечая на вопрос, действительно ли все из "пятерки" партия "Единая России", кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму.Ранее на встрече Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и предложил каждому возглавить комиссию. Шойгу он предложил комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири, Лаврову - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сопредседателю штаба ОНФ Елене Шмелевой - по образованию и науке, главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко - по здравоохранению, а Кузнецовой - по защите семьи и детей. Причем, подчеркнул глава государства, Кузнецова также будет напрямую непосредственно координировать все это направление "прямо в самой Государственной думе".

https://ria.ru/20210927/stabilnost-1751994319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сергей шойгу, госдума рф, сергей лавров, единая россия, анна кузнецова