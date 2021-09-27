Спикер заксобрания Кузбасса Петров станет депутатом Госдумы
Спикеру заксобрания Кемеровской области Вячеславу Петрову перешел мандат депутата Госдумы
© Фото : пресс-служба Парламента КузбассаПредседатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров
© Фото : пресс-служба Парламента Кузбасса
НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Сенатор от Кемеровской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Алексей Синицын отказался от кресла депутата Госдумы РФ, его мандат переходит действующему председателю парламента Кузбасса Вячеславу Петрову, сообщает отделение партии.
"Кузбасс показал очень высокую явку – на избирательные участки пришло 73,5% кузбассовцев, из которых более 70% отдали предпочтение партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы. Результаты голосования дали нашей территориальной группе пять мандатов, но поскольку я сохраняю статус сенатора, не получаю мандат депутата Госдумы, он переходит следующему по списку территориальной группы – Вячеславу Анатольевичу Петрову, действующему председателю парламента Кузбасса", – сказал Синицын журналистам в региональном исполкоме ЕР.
Таким образом, по результатам выборов по федеральному списку кандидатов новыми депутатами Госдумы РФ от Кузбасса стали заместитель главврача Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева Вероника Власова, исполнительный директор фонда реализации общественных проектов "Время" Олег Матвеичев и председатель заксобрания Кемеровской области Вячеслав Петров.
Кроме того, продолжат работу в Госдуме победившие по одномандатным избирательным округам Кузбасса единороссы Антон Горелкин, Дмитрий Исламов, Павел Федяев и Александр Максимов. Секретарь реготделения партии отметил, что новым депутатом парламента Кузбасса стал член "Единой России" Алексей Редькин. Он будет представлять интересы жителей Мысковского городского округа.
С 17 по 19 сентября на территории Кузбасса прошли выборы в Госдуму и довыборы в областной парламент по одному одномандатному округу, также прошло 17 избирательных кампаний. Жители Кузбасса выбирали депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе Кемеровского и Новокузнецкого городских Советов народных депутатов. По итогам выборов в Госдуму РФ "Единая Россия" получила 70,75% голосов избирателей, КПРФ - 9,35%, ЛДПР – 6,24%, "Справедливая Россия - За правду" - 5,69%. На выборах в органы местного самоуправления единороссы получили более 86% мандатов – 187 из 216 разыгрываемых. На выборах в Кемеровский городской Совет народных депутатов ЕР получила 32 мандата из 36.
19 сентября, 21:19ИнфографикаПредварительные итоги выборов в Госдуму — 2021