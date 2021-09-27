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В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернаторов и депутатов
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернаторов и депутатов - РИА Новости, 27.09.2021
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернаторов и депутатов
В Госдуму внесли законопроект с предложением установить равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернаторов и депутатов региональных заксобраний. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:47
2021-09-27T10:14
политика
госдума рф
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект с предложением установить равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернаторов и депутатов региональных заксобраний.Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат нижней палаты Павел Крашенинников.В документе речь также идет о снятии запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд.Вдобавок расширяются основания для досрочного прекращения их полномочий из-за утраты доверия президента. Авторы предусмотрели такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.Законопроект направлен на реализацию указа главы государства о противодействии коррупции на 2021-2024 годы и положений Конституции о единой системе публичной власти.
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политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, россия
09:47 27.09.2021 (обновлено: 10:14 27.09.2021)
 
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернаторов и депутатов

В Госдуму внесли проект о пятилетних сроках полномочий губернаторов и депутатов

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект с предложением установить равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернаторов и депутатов региональных заксобраний.
Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат нижней палаты Павел Крашенинников.
В документе речь также идет о снятии запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд.
Вдобавок расширяются основания для досрочного прекращения их полномочий из-за утраты доверия президента. Авторы предусмотрели такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.
Законопроект направлен на реализацию указа главы государства о противодействии коррупции на 2021-2024 годы и положений Конституции о единой системе публичной власти.
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