https://ria.ru/20210927/gosduma-1751942206.html

В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернаторов и депутатов

В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернаторов и депутатов - РИА Новости, 27.09.2021

В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернаторов и депутатов

В Госдуму внесли законопроект с предложением установить равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернаторов и депутатов региональных заксобраний. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:47

2021-09-27T09:47

2021-09-27T10:14

политика

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совет федерации рф

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект с предложением установить равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернаторов и депутатов региональных заксобраний.Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат нижней палаты Павел Крашенинников.В документе речь также идет о снятии запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд.Вдобавок расширяются основания для досрочного прекращения их полномочий из-за утраты доверия президента. Авторы предусмотрели такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.Законопроект направлен на реализацию указа главы государства о противодействии коррупции на 2021-2024 годы и положений Конституции о единой системе публичной власти.

https://ria.ru/20210925/gubernatory-1751805699.html

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политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, россия