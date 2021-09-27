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В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и депутатов
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и депутатов - РИА Новости, 27.09.2021
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и депутатов
В Госдуму в понедельник внесён законопроект, который вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:39
2021-09-27T09:43
политика
госдума рф
совет федерации рф
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Госдуму в понедельник внесён законопроект, который вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Предусматривается установление единообразных сроков исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – пять лет", - сказал он.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесённый Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции РФ о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
https://ria.ru/20210927/gosduma-1751940713.html
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политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, россия
09:39 27.09.2021 (обновлено: 09:43 27.09.2021)
 
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и депутатов

В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и региональных депутатов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Госдуму в понедельник внесён законопроект, который вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Предусматривается установление единообразных сроков исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – пять лет", - сказал он.
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесённый Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции РФ о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
09:38
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий губернаторов
 
ПолитикаГосдума РФСовет Федерации РФАндрей КлишасРоссия
 
 
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