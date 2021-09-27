https://ria.ru/20210927/gosduma-1751940820.html
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и депутатов
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и депутатов - РИА Новости, 27.09.2021
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и депутатов
В Госдуму в понедельник внесён законопроект, который вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:39
2021-09-27T09:39
2021-09-27T09:43
политика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Госдуму в понедельник внесён законопроект, который вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Предусматривается установление единообразных сроков исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – пять лет", - сказал он.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесённый Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции РФ о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
https://ria.ru/20210927/gosduma-1751940713.html
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политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, россия
09:39 27.09.2021 (обновлено: 09:43 27.09.2021)
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и депутатов
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и региональных депутатов