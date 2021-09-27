https://ria.ru/20210927/gosduma-1751940713.html

В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий губернаторов

В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий губернаторов - РИА Новости, 27.09.2021

В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий губернаторов

В Госдуму в понедельник внесен законопроект, расширяющий основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента РФ,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:38

2021-09-27T09:38

2021-09-27T09:39

политика

госдума рф

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Госдуму в понедельник внесен законопроект, расширяющий основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента РФ, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В целях реализации указа президента РФ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия президента РФ", - сказал он.Клишас уточнил, что предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта РФ, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом РФ.Проект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

https://ria.ru/20200129/1564027110.html

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политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, россия