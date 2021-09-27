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Мясников объяснил бесполезность препаратов от гипертонии
Мясников объяснил бесполезность препаратов от гипертонии - РИА Новости, 27.09.2021
Мясников объяснил бесполезность препаратов от гипертонии
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", почему препараты от гипертонии не всегда помогают страдающим от данной патологии. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T02:14
2021-09-27T09:37
общество
здоровье
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", почему препараты от гипертонии не всегда помогают страдающим от данной патологии.По его словам, если препараты оказались бесполезны, то необходимо совместно с врачом менять схему лечения. "Вы принимаете или не те таблетки, или не в той комбинации, или не в той дозе, превышая или занижая ее, или не в то время. Вот и все. Мы даем один препарат, если он не помогает, не увеличивая дозу, назначаем другой препарат и так далее", – пояснил Мясников.Он указал, что на сегодняшний день две трети страдающих от гипертонии принимают сразу два или даже три препарата одновременно.При проблемах с высоким давлением необходимо проходить регулярный медицинский осмотр, в том числе проводить холтеровское мониторирование – суточную регистрацию артериального давления в условиях повседневной жизни, посоветовал Мясников. Кроме того, следует отказаться от курения и избегать чрезмерного употребления алкоголя и соли.Гипертония — синдром повышенного кровяного давления. По данным Всемирной организации здравоохранения, этим зачастую опасным состоянием страдают 1,28 миллиарда людей в возрасте 30-79 лет.
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общество, здоровье, александр мясников (врач)
02:14 27.09.2021 (обновлено: 09:37 27.09.2021)
 
Мясников объяснил бесполезность препаратов от гипертонии

Доктор Мясников заявил, что препараты от гипертонии помогают не всегда

© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", почему препараты от гипертонии не всегда помогают страдающим от данной патологии.
По его словам, если препараты оказались бесполезны, то необходимо совместно с врачом менять схему лечения. "Вы принимаете или не те таблетки, или не в той комбинации, или не в той дозе, превышая или занижая ее, или не в то время. Вот и все. Мы даем один препарат, если он не помогает, не увеличивая дозу, назначаем другой препарат и так далее", – пояснил Мясников.
Он указал, что на сегодняшний день две трети страдающих от гипертонии принимают сразу два или даже три препарата одновременно.
При проблемах с высоким давлением необходимо проходить регулярный медицинский осмотр, в том числе проводить холтеровское мониторирование – суточную регистрацию артериального давления в условиях повседневной жизни, посоветовал Мясников. Кроме того, следует отказаться от курения и избегать чрезмерного употребления алкоголя и соли.
Гипертония — синдром повышенного кровяного давления. По данным Всемирной организации здравоохранения, этим зачастую опасным состоянием страдают 1,28 миллиарда людей в возрасте 30-79 лет.
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