https://ria.ru/20210927/gipertoniya-1751923266.html

Мясников объяснил бесполезность препаратов от гипертонии

Мясников объяснил бесполезность препаратов от гипертонии - РИА Новости, 27.09.2021

Мясников объяснил бесполезность препаратов от гипертонии

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", почему препараты от гипертонии не всегда помогают страдающим от данной патологии. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T02:14

2021-09-27T02:14

2021-09-27T09:37

общество

здоровье

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", почему препараты от гипертонии не всегда помогают страдающим от данной патологии.По его словам, если препараты оказались бесполезны, то необходимо совместно с врачом менять схему лечения. "Вы принимаете или не те таблетки, или не в той комбинации, или не в той дозе, превышая или занижая ее, или не в то время. Вот и все. Мы даем один препарат, если он не помогает, не увеличивая дозу, назначаем другой препарат и так далее", – пояснил Мясников.Он указал, что на сегодняшний день две трети страдающих от гипертонии принимают сразу два или даже три препарата одновременно.При проблемах с высоким давлением необходимо проходить регулярный медицинский осмотр, в том числе проводить холтеровское мониторирование – суточную регистрацию артериального давления в условиях повседневной жизни, посоветовал Мясников. Кроме того, следует отказаться от курения и избегать чрезмерного употребления алкоголя и соли.Гипертония — синдром повышенного кровяного давления. По данным Всемирной организации здравоохранения, этим зачастую опасным состоянием страдают 1,28 миллиарда людей в возрасте 30-79 лет.

https://rsport.ria.ru/20210910/chay-1749457055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, александр мясников (врач)