https://ria.ru/20210927/germaniya-1751986306.html

У Шольца больше шансов стать канцлером Германии, заявили эксперты

У Шольца больше шансов стать канцлером Германии, заявили эксперты - РИА Новости, 27.09.2021

У Шольца больше шансов стать канцлером Германии, заявили эксперты

У кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца больше шансов занять этот пост, чем у кандидата от ХДС/ХСС Армина Лашета,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:11

2021-09-27T13:11

2021-09-27T13:11

в мире

европа

германия

гамбург (город)

александр рар

российская академия наук

хдс/хсс

владислав белов

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. У кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца больше шансов занять этот пост, чем у кандидата от ХДС/ХСС Армина Лашета, считают эксперты.Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что сейчас ситуация пока неопределенная, но все-таки небольшой перевес на стороне Шольца."Шольц уже выступает как канцлер… Почему Шольц? Он лучший переговорщик. Он блестящий переговорщик по Гамбургу, когда он был бургомистром. У него два раунда переговоров за спиной. Он более профессиональный, чем Лашет. При этом он нам импонирует. Мы согласны, что и Лашет будет канцлером хорошим… Пятьдесят на пятьдесят с плюсом в пользу Шольца", - сказал он, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Лашет более слабый и податливый, отметил Белов, указав, что он, конечно, "человек команды", но как канцлер будет слабее, чем Шольц.Немецкий политолог Александр Рар согласился с Беловым.По словам Рара, "ему придется отдать все ключевые посты тому же Линднеру (лидер немецких либералов Кристиан Линднер, Свободная демократическая партия, СвДП - ред.) и Бербок (кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" Анналена Бербок - ред.) и ее команде". "Это будет слабый канцлер. А у Шольца есть альтернатива. Он может предложить коалицию своему бывшему партнеру - Христианско-Демократической партии, но они становятся младшими партнерами. Я думаю, после изнурительных переговоров, которые могут иметь место в течение шести недель, когда эти партии не смогут договориться о создании правительства на основе трех или четырёх партий, придется вернуться к идее большой коалиции", - сказал он.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

https://ria.ru/20210927/sholts-1751984005.html

https://ria.ru/20210927/politika-1751985990.html

европа

германия

гамбург (город)

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в мире, европа, германия, гамбург (город), александр рар, российская академия наук, хдс/хсс, владислав белов, армин лашет