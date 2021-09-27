https://ria.ru/20210927/elbrus-1752012879.html

Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной - РИА Новости, 27.09.2021

Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты, написал явку с повинной и дал признательные показания, сообщил СК. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:51

2021-09-27T14:51

2021-09-27T16:00

следственный комитет россии (ск рф)

гибель альпинистов на эльбрусе

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

эльбрус

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты, написал явку с повинной и дал признательные показания, сообщил СК.Следствие будет ходатайствовать о его аресте.На прошлой неделе на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров группа из 19 альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Спасти удалось только 14 из них, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых позже выписали.Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек, и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

https://ria.ru/20210926/elbrus-1751893280.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html

эльбрус

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), гибель альпинистов на эльбрусе, происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус