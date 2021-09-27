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Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной
Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной - РИА Новости, 27.09.2021
Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной
Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты, написал явку с повинной и дал признательные показания, сообщил СК. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:51
2021-09-27T16:00
следственный комитет россии (ск рф)
гибель альпинистов на эльбрусе
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
эльбрус
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты, написал явку с повинной и дал признательные показания, сообщил СК.Следствие будет ходатайствовать о его аресте.На прошлой неделе на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров группа из 19 альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Спасти удалось только 14 из них, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых позже выписали.Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек, и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
https://ria.ru/20210926/elbrus-1751893280.html
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следственный комитет россии (ск рф), гибель альпинистов на эльбрусе, происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус
14:51 27.09.2021 (обновлено: 16:00 27.09.2021)
 
Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли люди, написал явку с повинной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты, написал явку с повинной и дал признательные показания, сообщил СК.
Следствие будет ходатайствовать о его аресте.
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 17:31
Тела трех альпинистов спустили с Эльбруса на высоту 5100 метров
На прошлой неделе на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров группа из 19 альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Спасти удалось только 14 из них, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых позже выписали.
Операция проходила при температуре в минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.
Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек, и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 19:19
Стечение обстоятельств или халатность: почему погибли туристы на Эльбрусе
 
Следственный комитет России (СК РФ)Гибель альпинистов на ЭльбрусеПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Эльбрус
 
 
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