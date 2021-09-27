https://ria.ru/20210927/ekoaktivisty-1752010766.html

В Лондоне арестовали более 50 экоактивистов, приклеивших себя к асфальту

В Лондоне арестовали более 50 экоактивистов, приклеивших себя к асфальту - РИА Новости, 27.09.2021

В Лондоне арестовали более 50 экоактивистов, приклеивших себя к асфальту

Полиция арестовала более 50 экоактивистов движения Insulate Britain, которые вновь заблокировали движение по одной из самых главных трасс М25 вблизи аэропорта... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:41

2021-09-27T14:41

2021-09-27T14:41

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ЛОНДОН, 27 сен - РИА Новости. Полиция арестовала более 50 экоактивистов движения Insulate Britain, которые вновь заблокировали движение по одной из самых главных трасс М25 вблизи аэропорта "Хитроу", некоторые приклеили себя на суперклей к поверхности асфальта, следует из заявления полиции."Мы задержали 53 человека, мы работали, чтобы свести к минимуму нарушение движения. Мы открыли полосы там, где это возможно было, чтобы автомобили могли продолжить движение", - говорится в сообщении.В полиции также сообщили, что некоторые из протестующих приклеили себя на клей к поверхности асфальта, чтобы усложнить работу сотрудникам правоохранительных органов.За последние десять дней протестующие, которые считают, что правительство ничего не делает для борьбы с изменением климата, неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона А25, приклеивая себя к асфальту, что создавало огромные пробки. Полиция провела уже около 300 задержаний. В конце прошлой недели они заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.Министерство транспорта после этого получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям.

https://ria.ru/20210924/benzin-1751728419.html

https://ria.ru/20210927/mery-1751921314.html

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в мире, экология, лондон, великобритания, англия