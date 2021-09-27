13:46 27.09.2021 (обновлено: 16:07 27.09.2021)
Путин определил глав профильных комиссий "Единой России"
Путин распределил между лидерами списка "Единой России" внутрипартийные должности
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия"
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой на выборах в Госдуму и распределил между ними внутрипартийные должности.
"Хочу <...> поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", — сказал глава государства на встрече, добавив, что это отражает высокий уровень доверия и к самой партии, и к ее конкретным делам.
Профильные комиссии возглавят:
- —глава Минобороны Сергей Шойгу — по развитию Восточной Сибири;
- —глава МИД Сергей Лавров — по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников;
- —детский омбудсмен Анна Кузнецова — по защите материнства, детства и поддержке семьи;
- —сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева — по образованию и науке;
- —главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко — по здравоохранению.
Президент отметил, что по итогам выборов фракция может обновиться почти наполовину, и напомнил о важности стремления к ее внутреннему развитию. Он подчеркнул, что потери по сравнению с 2016 годом были неизбежны из-за сложностей, через которые прошла страна во время пандемии.
Путин также добавил, что победа "Единой России" в одномандатных округах — это значимый успех и залог преемственности и стабильного развития.
Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".