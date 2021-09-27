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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210927/edinaya-rossiya-1751996614.html
Путин определил глав профильных комиссий "Единой России"
Путин определил глав профильных комиссий "Единой России" - РИА Новости, 27.09.2021
Путин определил глав профильных комиссий "Единой России"
Президент Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой на выборах в Госдуму и распределил между ними внутрипартийные... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:46
2021-09-27T16:07
политика
владимир путин
единая россия
выборы в государственную думу
сергей шойгу
госдума рф
общероссийский народный фронт
сергей лавров
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой на выборах в Госдуму и распределил между ними внутрипартийные должности."Хочу &lt;...&gt; поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", — сказал глава государства на встрече, добавив, что это отражает высокий уровень доверия и к самой партии, и к ее конкретным делам.Профильные комиссии возглавят:Президент отметил, что по итогам выборов фракция может обновиться почти наполовину, и напомнил о важности стремления к ее внутреннему развитию. Он подчеркнул, что потери по сравнению с 2016 годом были неизбежны из-за сложностей, через которые прошла страна во время пандемии.Путин также добавил, что победа "Единой России" в одномандатных округах — это значимый успех и залог преемственности и стабильного развития.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".
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политика, владимир путин, единая россия, сергей шойгу, госдума рф, общероссийский народный фронт, сергей лавров, елена шмелева, анна кузнецова, денис проценко
13:46 27.09.2021 (обновлено: 16:07 27.09.2021)
 
Путин определил глав профильных комиссий "Единой России"

Путин распределил между лидерами списка "Единой России" внутрипартийные должности

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия"
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами предвыборного списка партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой на выборах в Госдуму и распределил между ними внутрипартийные должности.
"Хочу <...> поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", — сказал глава государства на встрече, добавив, что это отражает высокий уровень доверия и к самой партии, и к ее конкретным делам.
Профильные комиссии возглавят:
  • глава Минобороны Сергей Шойгу — по развитию Восточной Сибири;
  • глава МИД Сергей Лавров — по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников;
  • детский омбудсмен Анна Кузнецова — по защите материнства, детства и поддержке семьи;
  • сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева — по образованию и науке;
  • главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко — по здравоохранению.
Президент отметил, что по итогам выборов фракция может обновиться почти наполовину, и напомнил о важности стремления к ее внутреннему развитию. Он подчеркнул, что потери по сравнению с 2016 годом были неизбежны из-за сложностей, через которые прошла страна во время пандемии.
Путин также добавил, что победа "Единой России" в одномандатных округах — это значимый успех и залог преемственности и стабильного развития.
Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинЕдиная РоссияСергей ШойгуГосдума РФОбщероссийский народный фронтСергей ЛавровЕлена ШмелеваАнна КузнецоваДенис Проценко
 
 
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