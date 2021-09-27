https://ria.ru/20210927/edinaya-rossiya-1751996614.html

Путин определил глав профильных комиссий "Единой России"

Путин определил глав профильных комиссий "Единой России" - РИА Новости, 27.09.2021

Путин определил глав профильных комиссий "Единой России"

Президент Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой на выборах в Госдуму и распределил между ними внутрипартийные... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:46

2021-09-27T13:46

2021-09-27T16:07

политика

владимир путин

единая россия

выборы в государственную думу

сергей шойгу

госдума рф

общероссийский народный фронт

сергей лавров

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой на выборах в Госдуму и распределил между ними внутрипартийные должности."Хочу <...> поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", — сказал глава государства на встрече, добавив, что это отражает высокий уровень доверия и к самой партии, и к ее конкретным делам.Профильные комиссии возглавят:Президент отметил, что по итогам выборов фракция может обновиться почти наполовину, и напомнил о важности стремления к ее внутреннему развитию. Он подчеркнул, что потери по сравнению с 2016 годом были неизбежны из-за сложностей, через которые прошла страна во время пандемии.Путин также добавил, что победа "Единой России" в одномандатных округах — это значимый успех и залог преемственности и стабильного развития.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, единая россия, сергей шойгу, госдума рф, общероссийский народный фронт, сергей лавров, елена шмелева, анна кузнецова, денис проценко