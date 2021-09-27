https://ria.ru/20210927/dobrodel-1752019363.html

В системе "Добродел" зарегистрированы почти 2 миллиона пользователей

В системе "Добродел" зарегистрированы почти 2 миллиона пользователей - РИА Новости, 27.09.2021

В системе "Добродел" зарегистрированы почти 2 миллиона пользователей

На сегодняшний день в системе "Добродел" зарегистрированы почти два миллиона пользователей, еженедельно его устанавливают порядка2,5 тысяч раз, сообщает... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:44

2021-09-27T15:44

2021-09-27T15:44

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. На сегодняшний день в системе "Добродел" зарегистрированы почти два миллиона пользователей, еженедельно его устанавливают порядка2,5 тысяч раз, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Система обратной связи "Добродел" работает в Московской области с 2015 года, она создана для оперативного решения проблем жителей без бумажной волокиты. Все сообщения направляются в ЦУР - Центр управления регионом, где каждую проблему оперативно отрабатывает ответственный исполнитель - ведомство, муниципалитет или учреждение.Пресс-служба отмечает, что кроме сообщений о проблемах, активные жители могут отправлять свои предложения. С2015 года проведены 69 тематических голосований и 232 опроса, свой выбор пользователи сделали более 2 миллиона раз.

https://ria.ru/20210413/dobrodel-1728140516.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье)