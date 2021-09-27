В системе "Добродел" зарегистрированы почти 2 миллиона пользователей
© пресс-служба правительства Московской областиПостер системы обратной связи "Добродел"
© пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. На сегодняшний день в системе "Добродел" зарегистрированы почти два миллиона пользователей, еженедельно его устанавливают порядка2,5 тысяч раз, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Система обратной связи "Добродел" работает в Московской области с 2015 года, она создана для оперативного решения проблем жителей без бумажной волокиты. Все сообщения направляются в ЦУР - Центр управления регионом, где каждую проблему оперативно отрабатывает ответственный исполнитель - ведомство, муниципалитет или учреждение.
"Мобильное приложение "Добродел" сегодня не только позволяет оставлять сообщения по тем или иным вопросам, адресованные администрациям или органам власти. Среди сервисов приложения – настройка уведомлений об отключениях горячей воды, раздел "Народный инспектор" для борьбы с незаконными парковками, сервис "Подмосковные стройки", который дает возможность узнать информацию об объектах строительства и другие. На сегодняшний день каждый третий житель, зарегистрированный в системе "Добродел", использует мобильную версию на своем устройстве", - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи МО Максим Рымар.
Пресс-служба отмечает, что кроме сообщений о проблемах, активные жители могут отправлять свои предложения. С2015 года проведены 69 тематических голосований и 232 опроса, свой выбор пользователи сделали более 2 миллиона раз.