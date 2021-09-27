20:15 27.09.2021 (обновлено: 20:19 27.09.2021)
Путин поручил рассмотреть регулирование оборота информации для детей в Сети
Путин поручил рассмотреть вопрос о госрегулировании оборота информации для детей в Сети
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о госрегулировании оборота информации для детей в интернете и доложить об этом до 1 марта, соответствующий перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование" обеспечить ... рассмотрение вопросов ... об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, Минобрнауки РФ совместно с Минпросвещения России поручено обеспечить увеличение контрольных цифр приема по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование" по программам бакалавриата и магистратуры с учетом данных мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций специалистами-дефектологами, логопедами и тьюторами.
Министерствам поручено обеспечить включение в образовательные программы среднего профессионального образования, а также программы бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки "Образование и педагогические науки" модулей по коррекционной педагогике и коррекционной психологии для формирования профессиональных компетенций по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью.
Доклад необходимо сделать до 1 марта следующего года.