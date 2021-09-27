https://ria.ru/20210927/deportatsiya-1751940108.html
Из России депортировали осужденного за вербовку в ряды террористов в Сирии
Из России депортировали осужденного за вербовку в ряды террористов в Сирии - РИА Новости, 27.09.2021
Из России депортировали осужденного за вербовку в ряды террористов в Сирии
Полицейские в Приамурье депортировали иностранца, отбывшего наказание за попытки завербовать людей в международную террористическую организацию, действующую на... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:35
2021-09-27T09:35
2021-09-27T09:35
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Полицейские в Приамурье депортировали иностранца, отбывшего наказание за попытки завербовать людей в международную террористическую организацию, действующую на территории Сирии, сообщает региональное УМВД РФ.Отмечается, что осужденный 1984 года рождения - подданный одного из государств Средней Азии - отбывал наказание по статье "Содействие террористической деятельности"."В 2017 году мужчина, находясь на территории нашей страны, являясь приверженцем религиозной идеологии радикального ислама, пропагандировал экстремистские идеи и предпринимал попытки завербовать других граждан для участия в деятельности международной террористической организации на территории Сирийской Арабской Республики", - сообщает полиция.Сотрудники подразделения по вопросам миграции УМВД России по Амурской области при содействии ГУ МВД России по Москве депортировали иностранца.После принудительной высылки иностранцу запретили въезд в Российскую Федерацию на 30 лет.
https://ria.ru/20210828/migranty-1747633326.html
https://ria.ru/20210730/verbovka-1743683881.html
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общество, сирия, москва, умвд рф, россия
Из России депортировали осужденного за вербовку в ряды террористов в Сирии
Из России депортировали иностранца, осужденного за вербовку в ряды террористов в Сирии