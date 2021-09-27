Российская команда заняла первое место на чемпионате EuroSkills 2021
Российская команда занята первое место на чемпионате EuroSkills 2021 в Австрии
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российская команда занята первое место на чемпионате профессионального мастерства EuroSkills 2021, который прошел в Австрии, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
В воскресенье в Австрии подвели итоги чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021.
"Национальная сборная WorldSkills Russia заняла 1-е место по результатам общекомандного – медального и балльного зачетов, таким образом подтвердив свое лидерство на международной арене в новых условиях в рамках первого очного первенства после пандемии. Второе место заняла Австрия", - говорится в сообщении.
Голикова поздравила россиян, отметив, что они снова стали самыми сильными профессионалами в Европе.
"Наша задача – обеспечить комфортный, понятный алгоритм раскрытия своих талантов для миллионов молодых россиян, чтобы не только участники движения Ворлдскиллс Россия, а любой выпускник российского колледжа мог гордиться своими навыками и реализовать себя профессионально. Очередная безусловная победа в чемпионате над командами европейских стран вновь доказывает эффективность масштабирования опыта и практик Ворлдскиллс в нашей стране", – отметила Голикова, слова которой приводит секретариат.
Согласно сообщению, участники российской команды завоевали 13 золотых медалей по основным соревновательным компетенциям, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей, а также пять медальонов за профессионализм. В презентационных компетенциях участники сборной взяли четыре золота, два серебра и две бронзы.
Российская команда получила награды для страны в преддверии Дня профтехобразования.
Молодых россиян уже поздравил министр просвещения Сергей Кравцов, который все эти дни поддерживал ребят и их наставников.
Россия впервые примет у себя европейский чемпионат по профессиональному мастерству в Санкт-Петербурге в августе 2023 году, добавляется в сообщении.
EuroSkills Graz 2021 проходил в Австрии с 22 по 26 сентября. В рамках первенства 2021 года конкурсанты выступили в 38 основных и 10 презентационных компетенциях. На предыдущем чемпионате EuroSkills Budapest, который проходил в Венгрии в 2018 году, Россия также взяла золото первенства. Тогда российские конкурсанты выиграли девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и 10 медальонов за профессионализм.