https://ria.ru/20210927/chempionat-1751923708.html

Российская команда заняла первое место на чемпионате EuroSkills 2021

Российская команда заняла первое место на чемпионате EuroSkills 2021 - РИА Новости, 27.09.2021

Российская команда заняла первое место на чемпионате EuroSkills 2021

РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T02:40

2021-09-27T02:40

2021-09-27T02:40

общество

олимпийские игры

австрия

европа

татьяна голикова

сергей кравцов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745340978_0:9:1001:572_1920x0_80_0_0_9646a88cef2d29de08de843d27486eba.jpg

Добавлены подробностиМОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российская команда занята первое место на чемпионате профессионального мастерства EuroSkills 2021, который прошел в Австрии, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.В воскресенье в Австрии подвели итоги чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021.Голикова поздравила россиян, отметив, что они снова стали самыми сильными профессионалами в Европе.Согласно сообщению, участники российской команды завоевали 13 золотых медалей по основным соревновательным компетенциям, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей, а также пять медальонов за профессионализм. В презентационных компетенциях участники сборной взяли четыре золота, два серебра и две бронзы.Российская команда получила награды для страны в преддверии Дня профтехобразования.Молодых россиян уже поздравил министр просвещения Сергей Кравцов, который все эти дни поддерживал ребят и их наставников.Россия впервые примет у себя европейский чемпионат по профессиональному мастерству в Санкт-Петербурге в августе 2023 году, добавляется в сообщении.EuroSkills Graz 2021 проходил в Австрии с 22 по 26 сентября. В рамках первенства 2021 года конкурсанты выступили в 38 основных и 10 презентационных компетенциях. На предыдущем чемпионате EuroSkills Budapest, который проходил в Венгрии в 2018 году, Россия также взяла золото первенства. Тогда российские конкурсанты выиграли девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и 10 медальонов за профессионализм.

https://ria.ru/20200703/1573852949.html

австрия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, олимпийские игры, австрия, европа, татьяна голикова, сергей кравцов, россия