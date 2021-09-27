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В Ленинградской области взяли под стражу отца, избивавшего троих детей
В Ленинградской области взяли под стражу отца, избивавшего троих детей - РИА Новости, 27.09.2021
В Ленинградской области взяли под стражу отца, избивавшего троих детей
Жителя города Тосно Ленинградской области суд арестовал на два месяца по подозрению в истязании своих троих детей, сообщили в пресс-службе СУСКР по региону. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:43
2021-09-27T18:56
происшествия
тосно
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Жителя города Тосно Ленинградской области суд арестовал на два месяца по подозрению в истязании своих троих детей, сообщили в пресс-службе СУСКР по региону."По ходатайству следственного органа мужчине 1975 года рождения, подозреваемого в истязании своих детей, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСКР.По данным ведомства, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что отец троих детей, возраст которых от 7 до 9 лет, длительное время избивал их. "Также дети испытывали психические страдания из-за асоциального поведения отца, периодически употреблявшего спиртные напитки", - уточняет СК.По данному факту следственным отделом по городу Тосно в отношении многодетного отца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних).Также, отмечают в СК, в ходе расследования этого уголовного дела установлено, что должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тосненского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. По данному факту следственными органами СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (Халатность).
https://ria.ru/20210906/sud-1748920310.html
https://ria.ru/20210804/ufa-1744326951.html
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происшествия, тосно, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:43 27.09.2021 (обновлено: 18:56 27.09.2021)
 
В Ленинградской области взяли под стражу отца, избивавшего троих детей

В Ленинградской области суд арестовал отца, пьяным избивавшего троих детей

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Жителя города Тосно Ленинградской области суд арестовал на два месяца по подозрению в истязании своих троих детей, сообщили в пресс-службе СУСКР по региону.
"По ходатайству следственного органа мужчине 1975 года рождения, подозреваемого в истязании своих детей, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСКР.
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По данным ведомства, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что отец троих детей, возраст которых от 7 до 9 лет, длительное время избивал их. "Также дети испытывали психические страдания из-за асоциального поведения отца, периодически употреблявшего спиртные напитки", - уточняет СК.
По данному факту следственным отделом по городу Тосно в отношении многодетного отца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних).
Также, отмечают в СК, в ходе расследования этого уголовного дела установлено, что должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тосненского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. По данному факту следственными органами СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (Халатность).
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ПроисшествияТосноЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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