https://ria.ru/20210926/vybory-1751901934.html
В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы по выборам в Германии
В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы по выборам в Германии - РИА Новости, 26.09.2021
В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы по выборам в Германии
Россия будет готова работать с любым немецким правительством и рассчитывает, что и Берлин будет заинтересован в продолжении и развитии отношений, в том числе... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T19:25
2021-09-26T19:25
2021-09-26T21:55
берлин (город)
германия
совет федерации рф
выборы в парламент германии
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия будет готова работать с любым немецким правительством и рассчитывает, что и Берлин будет заинтересован в продолжении и развитии отношений, в том числе экономических, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Партия немецких консерваторов - блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - во главе с Армином Лашетом и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем предварительно лидируют на выборах в бундестаг ФРГ, получив по 25%, таковы данные exit poll общественно-правового телеканала ARD, проведенного социологическим институтом Infratest dimap."Россия будет работать с любым немецким правительством, мы работали, как вы помните, и с социал-демократами, и с блоком ХДС/ХСС. Конечно, это в наших интересах", - заявил Джабаров, комментируя данные exit pool.При этом он отметил, что в Москве рассчитывают на то, что руководство Германии займёт такую же позицию по отношению к России."Я думаю, победит здравый смысл, поскольку немцы понимают, что с Россией им нужны хорошие отношения, в том числе, экономические", - заявил сенатор.
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Реакция политиков на данные экзит-поллов в Германии
Меркель и Лашет вышли к публике после данных о худшем в истории результате на выборах.
2021-09-26T19:25
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берлин (город), германия, совет федерации рф, выборы в парламент германии, владимир джабаров, россия
19:25 26.09.2021 (обновлено: 21:55 26.09.2021)
В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы по выборам в Германии
Сенатор Джабаров: Россия будет работать с любым немецким правительством