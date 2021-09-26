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В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы по выборам в Германии
В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы по выборам в Германии - РИА Новости, 26.09.2021
В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы по выборам в Германии
Россия будет готова работать с любым немецким правительством и рассчитывает, что и Берлин будет заинтересован в продолжении и развитии отношений, в том числе... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T19:25
2021-09-26T21:55
берлин (город)
германия
совет федерации рф
выборы в парламент германии
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия будет готова работать с любым немецким правительством и рассчитывает, что и Берлин будет заинтересован в продолжении и развитии отношений, в том числе экономических, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Партия немецких консерваторов - блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - во главе с Армином Лашетом и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем предварительно лидируют на выборах в бундестаг ФРГ, получив по 25%, таковы данные exit poll общественно-правового телеканала ARD, проведенного социологическим институтом Infratest dimap."Россия будет работать с любым немецким правительством, мы работали, как вы помните, и с социал-демократами, и с блоком ХДС/ХСС. Конечно, это в наших интересах", - заявил Джабаров, комментируя данные exit pool.При этом он отметил, что в Москве рассчитывают на то, что руководство Германии займёт такую же позицию по отношению к России."Я думаю, победит здравый смысл, поскольку немцы понимают, что с Россией им нужны хорошие отношения, в том числе, экономические", - заявил сенатор.
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Реакция политиков на данные экзит-поллов в Германии
Меркель и Лашет вышли к публике после данных о худшем в истории результате на выборах.
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берлин (город), германия, совет федерации рф, выборы в парламент германии, владимир джабаров, россия
19:25 26.09.2021 (обновлено: 21:55 26.09.2021)
 
В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы по выборам в Германии

Сенатор Джабаров: Россия будет работать с любым немецким правительством

© REUTERS / Wolfgang RattayИзбиратели стоят в очереди, что проголосовать на парламентских выборах в Германии
Избиратели стоят в очереди, что проголосовать на парламентских выборах в Германии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия будет готова работать с любым немецким правительством и рассчитывает, что и Берлин будет заинтересован в продолжении и развитии отношений, в том числе экономических, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Партия немецких консерваторов - блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - во главе с Армином Лашетом и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем предварительно лидируют на выборах в бундестаг ФРГ, получив по 25%, таковы данные exit poll общественно-правового телеканала ARD, проведенного социологическим институтом Infratest dimap.
"Россия будет работать с любым немецким правительством, мы работали, как вы помните, и с социал-демократами, и с блоком ХДС/ХСС. Конечно, это в наших интересах", - заявил Джабаров, комментируя данные exit pool.
При этом он отметил, что в Москве рассчитывают на то, что руководство Германии займёт такую же позицию по отношению к России.
"Я думаю, победит здравый смысл, поскольку немцы понимают, что с Россией им нужны хорошие отношения, в том числе, экономические", - заявил сенатор.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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Берлин (город)ГерманияСовет Федерации РФВыборы в парламент ГерманииВладимир ДжабаровРоссия
 
 
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