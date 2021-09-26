https://ria.ru/20210926/vybory-1751901934.html

В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы по выборам в Германии

В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы по выборам в Германии - РИА Новости, 26.09.2021

В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы по выборам в Германии

Россия будет готова работать с любым немецким правительством и рассчитывает, что и Берлин будет заинтересован в продолжении и развитии отношений, в том числе... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T19:25

2021-09-26T19:25

2021-09-26T21:55

берлин (город)

германия

совет федерации рф

выборы в парламент германии

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия будет готова работать с любым немецким правительством и рассчитывает, что и Берлин будет заинтересован в продолжении и развитии отношений, в том числе экономических, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Партия немецких консерваторов - блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - во главе с Армином Лашетом и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем предварительно лидируют на выборах в бундестаг ФРГ, получив по 25%, таковы данные exit poll общественно-правового телеканала ARD, проведенного социологическим институтом Infratest dimap."Россия будет работать с любым немецким правительством, мы работали, как вы помните, и с социал-демократами, и с блоком ХДС/ХСС. Конечно, это в наших интересах", - заявил Джабаров, комментируя данные exit pool.При этом он отметил, что в Москве рассчитывают на то, что руководство Германии займёт такую же позицию по отношению к России."Я думаю, победит здравый смысл, поскольку немцы понимают, что с Россией им нужны хорошие отношения, в том числе, экономические", - заявил сенатор.

https://ria.ru/20210926/merkel-1751877086.html

берлин (город)

германия

россия

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Реакция политиков на данные экзит-поллов в Германии Меркель и Лашет вышли к публике после данных о худшем в истории результате на выборах. 2021-09-26T19:25 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берлин (город), германия, совет федерации рф, выборы в парламент германии, владимир джабаров, россия