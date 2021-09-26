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Twitter убрал знаки верификации с аккаунтов некоторых афганских министерств
Twitter убрал знаки верификации с аккаунтов некоторых афганских министерств - РИА Новости, 26.09.2021
Twitter убрал знаки верификации с аккаунтов некоторых афганских министерств
Twitter убрал значки о верификации с аккаунтов ряда министерств Афганистана, передает местное агентство Pajhwok. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T18:53
2021-09-26T18:53
2021-09-26T18:53
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Twitter убрал значки о верификации с аккаунтов ряда министерств Афганистана, передает местное агентство Pajhwok.Отмечается, что значков верификации лишили учетные записи министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел и канцелярии президента. Верифицированной остается учетная запись министерства мира.По данным агентства, после прихода к власти движения "Талибан"* большая часть этих аккаунтов не использовались.Сообщается, что "синей галочки" также больше нет у аккаунта вице-президента при правительстве Ашрафа Гани Амруллы Салеха, который ранее объявил себя президентом страны.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, twitter, оон, талибан, афганистан, россия, амрулла салех, мохаммад хасан ахунд
Twitter убрал знаки верификации с аккаунтов некоторых афганских министерств
Pajhwok: Twitter убрал знаки верификации с аккаунтов некоторых афганских министерств