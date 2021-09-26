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Украинцам предложили платить за газ в полтора раза больше
Украинцам предложили платить за газ в полтора раза больше - РИА Новости, 26.09.2021
Украинцам предложили платить за газ в полтора раза больше
Некоторые украинские компании с 1 октября серьезно повышают цены на газ по месячным тарифам для потребителей, об этом сообщает "Обозреватель". РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T06:20
2021-09-26T06:20
2021-09-26T15:01
в мире
природный газ
украина
верховная рада украины
ситуация на украине
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Некоторые украинские компании с 1 октября серьезно повышают цены на газ по месячным тарифам для потребителей, об этом сообщает "Обозреватель".Дороже всего топливо обойдется клиентам компании "ТАС Енергiя Країни" — для них газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр. При этом еще в сентябре данная компания продавала газ в 1,5 раза дешевле — по цене 20,96 гривны (56,8 рубля).На втором месте оказалась компания "Київгаз Енерджи" с ценой на газ 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр, стоимость топлива у этой компании за месяц также выросла почти в 1,5 раза — на 10,7 гривны (29 рублей).Клиенты "Аскания Энерджи" будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).Некоторые компании пока решили не поднимать цены. При этом в мае всех украинцев автоматически перевели на годовой тариф. Месячные тарифы актуальны для тех потребителей, которые сами решили на них перейти, отмечает "Обозреватель".Ранее депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в энергетике Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона. Она назвала популистским ограничение тарифов на газ и электроэнергию и предупредила о риске веерных отключений и "абсолютном упадке" технического состояния всех сетей.С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (19 рублей) за кубометр без учета стоимости доставки до конечного потребителя.
https://ria.ru/20210921/gaz-1751068990.html
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РИА Новости
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в мире, природный газ, украина, верховная рада украины, ситуация на украине
06:20 26.09.2021 (обновлено: 15:01 26.09.2021)
Украинцам предложили платить за газ в полтора раза больше
Некоторым украинским потребителям тарифы на газ с 1 октября повысят в полтора раза
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Некоторые украинские компании с 1 октября серьезно повышают цены на газ по месячным тарифам
для потребителей, об этом сообщает "Обозреватель"
.
Дороже всего топливо обойдется клиентам компании "ТАС Енергiя Країни" — для них газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр. При этом еще в сентябре данная компания продавала газ в 1,5 раза дешевле — по цене 20,96 гривны (56,8 рубля).
На втором месте оказалась компания "Київгаз Енерджи" с ценой на газ 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр, стоимость топлива у этой компании за месяц также выросла почти в 1,5 раза — на 10,7 гривны (29 рублей).
Клиенты "Аскания Энерджи" будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).
Некоторые компании пока решили не поднимать цены. При этом в мае всех украинцев автоматически перевели на годовой тариф. Месячные тарифы актуальны для тех потребителей, которые сами решили на них перейти, отмечает "Обозреватель".
Ранее депутат фракции Верховной рады
от пропрезидентской партии "Слуга народа
" Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в энергетике Украина
рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона. Она назвала популистским ограничение тарифов на газ и электроэнергию и предупредила о риске веерных отключений и "абсолютном упадке" технического состояния всех сетей.
С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (19 рублей) за кубометр без учета стоимости доставки до конечного потребителя.