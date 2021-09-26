Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/tarify-1751842453.html
Украинцам предложили платить за газ в полтора раза больше
Украинцам предложили платить за газ в полтора раза больше - РИА Новости, 26.09.2021
Украинцам предложили платить за газ в полтора раза больше
Некоторые украинские компании с 1 октября серьезно повышают цены на газ по месячным тарифам для потребителей, об этом сообщает "Обозреватель". РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T06:20
2021-09-26T15:01
в мире
природный газ
украина
верховная рада украины
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155200/68/1552006841_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_59f9fc47777fb5c4ac1a8bada27acc93.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Некоторые украинские компании с 1 октября серьезно повышают цены на газ по месячным тарифам для потребителей, об этом сообщает "Обозреватель".Дороже всего топливо обойдется клиентам компании "ТАС Енергiя Країни" — для них газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр. При этом еще в сентябре данная компания продавала газ в 1,5 раза дешевле — по цене 20,96 гривны (56,8 рубля).На втором месте оказалась компания "Київгаз Енерджи" с ценой на газ 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр, стоимость топлива у этой компании за месяц также выросла почти в 1,5 раза — на 10,7 гривны (29 рублей).Клиенты "Аскания Энерджи" будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).Некоторые компании пока решили не поднимать цены. При этом в мае всех украинцев автоматически перевели на годовой тариф. Месячные тарифы актуальны для тех потребителей, которые сами решили на них перейти, отмечает "Обозреватель".Ранее депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в энергетике Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона. Она назвала популистским ограничение тарифов на газ и электроэнергию и предупредила о риске веерных отключений и "абсолютном упадке" технического состояния всех сетей.С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (19 рублей) за кубометр без учета стоимости доставки до конечного потребителя.
https://ria.ru/20210921/gaz-1751068990.html
https://ria.ru/20210920/gaz-1751024548.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155200/68/1552006841_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_fcdd6adb371b60508e520f3b6e3d0d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, природный газ, украина, верховная рада украины, ситуация на украине
06:20 26.09.2021 (обновлено: 15:01 26.09.2021)
 
Украинцам предложили платить за газ в полтора раза больше

Некоторым украинским потребителям тарифы на газ с 1 октября повысят в полтора раза

© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Некоторые украинские компании с 1 октября серьезно повышают цены на газ по месячным тарифам для потребителей, об этом сообщает "Обозреватель".
Дороже всего топливо обойдется клиентам компании "ТАС Енергiя Країни" — для них газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр. При этом еще в сентябре данная компания продавала газ в 1,5 раза дешевле — по цене 20,96 гривны (56,8 рубля).
На втором месте оказалась компания "Київгаз Енерджи" с ценой на газ 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр, стоимость топлива у этой компании за месяц также выросла почти в 1,5 раза — на 10,7 гривны (29 рублей).
Клиенты "Аскания Энерджи" будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 04:45
"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
Некоторые компании пока решили не поднимать цены. При этом в мае всех украинцев автоматически перевели на годовой тариф. Месячные тарифы актуальны для тех потребителей, которые сами решили на них перейти, отмечает "Обозреватель".
Ранее депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в энергетике Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона. Она назвала популистским ограничение тарифов на газ и электроэнергию и предупредила о риске веерных отключений и "абсолютном упадке" технического состояния всех сетей.
С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (19 рублей) за кубометр без учета стоимости доставки до конечного потребителя.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 18:14
На Украине обвинили Россию в росте тарифов на газ и электричество
 
В миреПриродный газУкраинаВерховная Рада УкраиныСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33В Приморье тигр загнал грибников на дерево
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
Лента новостейМолния