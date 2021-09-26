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В Дагестане 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
В Дагестане 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 26.09.2021
В Дагестане 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
В Дагестане без света остались 35 тысяч человек в 12 районах из-за непогоды, сообщила РИА Новости пресс-служба минэнерго Дагестана. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T15:20
2021-09-26T15:20
2021-09-26T15:27
происшествия
республика дагестан
электричество
жкх
россия
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МАХАЧКАЛА, 26 сен – РИА Новости. В Дагестане без света остались 35 тысяч человек в 12 районах из-за непогоды, сообщила РИА Новости пресс-служба минэнерго Дагестана."В Дагестане из-за непогоды остались без света 35 тысяч потребителей в 12 районах. В основном – горных и предгорных. Наиболее масштабные отключения в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах", – сообщил собеседник.По информации ведомства, к аварийно-восстановительным работам были привлечены ремонтные бригады и необходимая техника. Специалисты компании "Дагэнерго" продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах региона, усилен мониторинг за их состоянием.
https://ria.ru/20210924/dagestan-1751691095.html
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происшествия, республика дагестан, электричество, жкх, россия
15:20 26.09.2021 (обновлено: 15:27 26.09.2021)
В Дагестане 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
В Дагестане в 12 районах 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды