https://ria.ru/20210926/svet-1751881526.html

В Дагестане 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

В Дагестане 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 26.09.2021

В Дагестане 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

В Дагестане без света остались 35 тысяч человек в 12 районах из-за непогоды, сообщила РИА Новости пресс-служба минэнерго Дагестана. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T15:20

2021-09-26T15:20

2021-09-26T15:27

происшествия

республика дагестан

электричество

жкх

россия

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МАХАЧКАЛА, 26 сен – РИА Новости. В Дагестане без света остались 35 тысяч человек в 12 районах из-за непогоды, сообщила РИА Новости пресс-служба минэнерго Дагестана."В Дагестане из-за непогоды остались без света 35 тысяч потребителей в 12 районах. В основном – горных и предгорных. Наиболее масштабные отключения в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах", – сообщил собеседник.По информации ведомства, к аварийно-восстановительным работам были привлечены ремонтные бригады и необходимая техника. Специалисты компании "Дагэнерго" продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах региона, усилен мониторинг за их состоянием.

https://ria.ru/20210924/dagestan-1751691095.html

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2021

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происшествия, республика дагестан, электричество, жкх, россия