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В Дагестане 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
В Дагестане 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 26.09.2021
В Дагестане 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
В Дагестане без света остались 35 тысяч человек в 12 районах из-за непогоды, сообщила РИА Новости пресс-служба минэнерго Дагестана. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T15:20
2021-09-26T15:27
происшествия
республика дагестан
электричество
жкх
россия
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МАХАЧКАЛА, 26 сен – РИА Новости. В Дагестане без света остались 35 тысяч человек в 12 районах из-за непогоды, сообщила РИА Новости пресс-служба минэнерго Дагестана."В Дагестане из-за непогоды остались без света 35 тысяч потребителей в 12 районах. В основном – горных и предгорных. Наиболее масштабные отключения в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах", – сообщил собеседник.По информации ведомства, к аварийно-восстановительным работам были привлечены ремонтные бригады и необходимая техника. Специалисты компании "Дагэнерго" продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах региона, усилен мониторинг за их состоянием.
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происшествия, республика дагестан, электричество, жкх, россия
15:20 26.09.2021 (обновлено: 15:27 26.09.2021)
 
В Дагестане 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

В Дагестане в 12 районах 35 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

© Фото : Антон АгарковСело Чох после заката
Село Чох после заката - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Фото : Антон Агарков
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 сен – РИА Новости. В Дагестане без света остались 35 тысяч человек в 12 районах из-за непогоды, сообщила РИА Новости пресс-служба минэнерго Дагестана.
"В Дагестане из-за непогоды остались без света 35 тысяч потребителей в 12 районах. В основном – горных и предгорных. Наиболее масштабные отключения в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах", – сообщил собеседник.
По информации ведомства, к аварийно-восстановительным работам были привлечены ремонтные бригады и необходимая техника. Специалисты компании "Дагэнерго" продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах региона, усилен мониторинг за их состоянием.
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