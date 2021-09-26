https://ria.ru/20210926/putin-1751874894.html

У Путина и Эрдогана доверительные рабочие отношения, заявил Песков

У Путина и Эрдогана доверительные рабочие отношения, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2021

У Путина и Эрдогана доверительные рабочие отношения, заявил Песков

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган находятся в весьма доверительных рабочих отношениях, располагающих к серьезным переговорам, заявил... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:13

2021-09-26T14:13

2021-09-26T14:13

политика

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

дмитрий песков

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган находятся в весьма доверительных рабочих отношениях, располагающих к серьезным переговорам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президенты наших двух стран имеют действительно весьма доверительные рабочие, такие вот очень хорошие и предрасполагающие к серьезным переговорам отношения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва.Кремль.Путин".

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/s-400-1751750903.html

турция

россия

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политика, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, дмитрий песков, россия