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У Путина и Эрдогана доверительные рабочие отношения, заявил Песков
У Путина и Эрдогана доверительные рабочие отношения, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2021
У Путина и Эрдогана доверительные рабочие отношения, заявил Песков
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган находятся в весьма доверительных рабочих отношениях, располагающих к серьезным переговорам, заявил... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:13
2021-09-26T14:13
2021-09-26T14:13
политика
реджеп тайип эрдоган
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган находятся в весьма доверительных рабочих отношениях, располагающих к серьезным переговорам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президенты наших двух стран имеют действительно весьма доверительные рабочие, такие вот очень хорошие и предрасполагающие к серьезным переговорам отношения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва.Кремль.Путин".
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политика, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, дмитрий песков, россия
У Путина и Эрдогана доверительные рабочие отношения, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: у Путина и Эрдогана доверительные рабочие отношения