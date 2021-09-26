Встреча с маралами, ночь в палатке, рыбалка. Путин провел отпуск в Сибири

Глава Минобороны обратил внимание на изображение камина, которое было в палатке президента. "Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", — сказал Путин. "У огонька посидеть — хорошо придумали. Уютненько", — оценил министр.