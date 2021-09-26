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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210926/putin-1751855456.html
Встреча с маралами, ночь в палатке, рыбалка. Путин провел отпуск в Сибири
Встреча с маралами, ночь в палатке, рыбалка. Путин провел отпуск в Сибири - РИА Новости, 26.09.2021
Встреча с маралами, ночь в палатке, рыбалка. Путин провел отпуск в Сибири
РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:15
2021-09-26T12:21
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туризм
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владимир путин
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фото, фото, тайга, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, саяно-шушенский заповедник, новости - туризм, туристы
11:15 26.09.2021 (обновлено: 12:21 26.09.2021)
 
Встреча с маралами, ночь в палатке, рыбалка. Путин провел отпуск в Сибири

Встреча с маралами, ночь в палатке, рыбалка. Путин провел отпуск в Сибири. Фотолента

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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин отправился в отпуск в начале сентября.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
1 из 11

Путин отправился в отпуск в начале сентября.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область он на несколько дней сделал остановку в Сибири.

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки в тайге
2 из 11

По окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область он на несколько дней сделал остановку в Сибири.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Российский лидер гулял по горам, ловил с помощью удочки рыбу, сплавлялся на катере по реке.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
3 из 11

Российский лидер гулял по горам, ловил с помощью удочки рыбу, сплавлялся на катере по реке.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент часто выбирает тайгу для отпуска. В этих поездках его нередко сопровождает глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рыбалки в тайге
4 из 11

Президент часто выбирает тайгу для отпуска. В этих поездках его нередко сопровождает глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Как отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидер России действительно "прикипел душой к Сибири" и любит этот регион.

Отдых президента РФ Владимира Путина в Сибири
5 из 11

Как отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидер России действительно "прикипел душой к Сибири" и любит этот регион.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал президенту медвежью берлогу: на территории заповедника обитает порядка 600 медведей.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
6 из 11

Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал президенту медвежью берлогу: на территории заповедника обитает порядка 600 медведей.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В этот раз глава государства переночевал в палатке.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
7 из 11

В этот раз глава государства переночевал в палатке.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Шойгу, обращаясь к сидящему в палатке Путину, оценил ее размеры: "Солидно". Тот в ответ пошутил: если усердно работать, то и жилище будет лучше.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
8 из 11

Шойгу, обращаясь к сидящему в палатке Путину, оценил ее размеры: "Солидно". Тот в ответ пошутил: если усердно работать, то и жилище будет лучше.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Глава Минобороны обратил внимание на изображение камина, которое было в палатке президента. "Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", — сказал Путин. "У огонька посидеть — хорошо придумали. Уютненько", — оценил министр.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
9 из 11

Глава Минобороны обратил внимание на изображение камина, которое было в палатке президента. "Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", — сказал Путин. "У огонька посидеть — хорошо придумали. Уютненько", — оценил министр.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент поделился впечатлениями от встречи с маралами: "Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной".

Отдых президента РФ Владимира Путина в Сибири
10 из 11

Президент поделился впечатлениями от встречи с маралами: "Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По его словам, если бы эти животные выступали на Олимпийских играх, им не было бы равных.

Отдых президента РФ Владимира Путина в Сибири
11 из 11

По его словам, если бы эти животные выступали на Олимпийских играх, им не было бы равных.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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