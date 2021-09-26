Встреча с маралами, ночь в палатке, рыбалка. Путин провел отпуск в Сибири

Путин отправился в отпуск в начале сентября.
По окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область он на несколько дней сделал остановку в Сибири.
По окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область он на несколько дней сделал остановку в Сибири.
Российский лидер гулял по горам, ловил с помощью удочки рыбу, сплавлялся на катере по реке.
Российский лидер гулял по горам, ловил с помощью удочки рыбу, сплавлялся на катере по реке.
Президент часто выбирает тайгу для отпуска. В этих поездках его нередко сопровождает глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
Президент часто выбирает тайгу для отпуска. В этих поездках его нередко сопровождает глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
Как отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидер России действительно "прикипел душой к Сибири" и любит этот регион.
Как отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидер России действительно "прикипел душой к Сибири" и любит этот регион.
Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал президенту медвежью берлогу: на территории заповедника обитает порядка 600 медведей.
Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал президенту медвежью берлогу: на территории заповедника обитает порядка 600 медведей.
В этот раз глава государства переночевал в палатке.
В этот раз глава государства переночевал в палатке.
Шойгу, обращаясь к сидящему в палатке Путину, оценил ее размеры: "Солидно". Тот в ответ пошутил: если усердно работать, то и жилище будет лучше.
Шойгу, обращаясь к сидящему в палатке Путину, оценил ее размеры: "Солидно". Тот в ответ пошутил: если усердно работать, то и жилище будет лучше.
Глава Минобороны обратил внимание на изображение камина, которое было в палатке президента. "Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", — сказал Путин. "У огонька посидеть — хорошо придумали. Уютненько", — оценил министр.
Глава Минобороны обратил внимание на изображение камина, которое было в палатке президента. "Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", — сказал Путин. "У огонька посидеть — хорошо придумали. Уютненько", — оценил министр.
Президент поделился впечатлениями от встречи с маралами: "Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной".
Президент поделился впечатлениями от встречи с маралами: "Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной".
По его словам, если бы эти животные выступали на Олимпийских играх, им не было бы равных.
По его словам, если бы эти животные выступали на Олимпийских играх, им не было бы равных.