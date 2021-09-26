https://ria.ru/20210926/programmy-1751875995.html

Путин лично контролирует программы по сохранению животных, заявили в Кремле

Путин лично контролирует программы по сохранению животных, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2021

Путин лично контролирует программы по сохранению животных, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин по-прежнему сохраняет личный контроль за программами по сохранению животных в России, рассказал пресс-секретарь главы... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:23

2021-09-26T14:23

2021-09-26T14:23

экология

владимир путин

дмитрий песков

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-прежнему сохраняет личный контроль за программами по сохранению животных в России, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кремль в воскресенье опубликовал кадры с отдыха президента. Путин провел несколько дней в Сибири в начале сентября.Песков рассказал, что Путин отдыхал на территории, которая частично примыкает к Саяно-Шушенскому заповеднику."И, собственно, там был как раз глава этого заповедника, руководитель господин Киселев, давний знакомый президента Путина и Шойгу Сергея Кужугетовича, который каждый раз им рассказывает о том, что происходит в заповеднике, показывает материалы фотоловушек", - сказал он на телеканале "Россия 1" в программе "Москва.Кремль.Путин"."А вы знаете, что Путин, он по-прежнему, по-прежнему, конечно, повестка дня не совсем располагает, такая тревожная, особенно международная, но все-таки Путин по-прежнему сохраняет свой личный контроль за теми биологическими программами по сохранению животных, будь то тигр, леопард, снежный барс, белух, он сохраняет свой личный контроль. Он иногда этим интересуется, требует доклада и т.д. То есть он все держит под своим контролем", - добавил он.

https://ria.ru/20210926/sibir-1751839022.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, владимир путин, дмитрий песков, россия