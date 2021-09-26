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Путин лично контролирует программы по сохранению животных, заявили в Кремле
Путин лично контролирует программы по сохранению животных, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2021
Путин лично контролирует программы по сохранению животных, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин по-прежнему сохраняет личный контроль за программами по сохранению животных в России, рассказал пресс-секретарь главы... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:23
2021-09-26T14:23
экология
владимир путин
дмитрий песков
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-прежнему сохраняет личный контроль за программами по сохранению животных в России, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кремль в воскресенье опубликовал кадры с отдыха президента. Путин провел несколько дней в Сибири в начале сентября.Песков рассказал, что Путин отдыхал на территории, которая частично примыкает к Саяно-Шушенскому заповеднику."И, собственно, там был как раз глава этого заповедника, руководитель господин Киселев, давний знакомый президента Путина и Шойгу Сергея Кужугетовича, который каждый раз им рассказывает о том, что происходит в заповеднике, показывает материалы фотоловушек", - сказал он на телеканале "Россия 1" в программе "Москва.Кремль.Путин"."А вы знаете, что Путин, он по-прежнему, по-прежнему, конечно, повестка дня не совсем располагает, такая тревожная, особенно международная, но все-таки Путин по-прежнему сохраняет свой личный контроль за теми биологическими программами по сохранению животных, будь то тигр, леопард, снежный барс, белух, он сохраняет свой личный контроль. Он иногда этим интересуется, требует доклада и т.д. То есть он все держит под своим контролем", - добавил он.
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экология, владимир путин, дмитрий песков, россия
14:23 26.09.2021
 
Путин лично контролирует программы по сохранению животных, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков: Путин лично контролирует программы по сохранению животных в России

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-прежнему сохраняет личный контроль за программами по сохранению животных в России, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кремль в воскресенье опубликовал кадры с отдыха президента. Путин провел несколько дней в Сибири в начале сентября.
Песков рассказал, что Путин отдыхал на территории, которая частично примыкает к Саяно-Шушенскому заповеднику.
"И, собственно, там был как раз глава этого заповедника, руководитель господин Киселев, давний знакомый президента Путина и Шойгу Сергея Кужугетовича, который каждый раз им рассказывает о том, что происходит в заповеднике, показывает материалы фотоловушек", - сказал он на телеканале "Россия 1" в программе "Москва.Кремль.Путин".
"А вы знаете, что Путин, он по-прежнему, по-прежнему, конечно, повестка дня не совсем располагает, такая тревожная, особенно международная, но все-таки Путин по-прежнему сохраняет свой личный контроль за теми биологическими программами по сохранению животных, будь то тигр, леопард, снежный барс, белух, он сохраняет свой личный контроль. Он иногда этим интересуется, требует доклада и т.д. То есть он все держит под своим контролем", - добавил он.
Путин и Шойгу прогуливаются по склонам заповедника
Вчера, 03:20
Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири
 
ЭкологияВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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