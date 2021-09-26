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Россию предупредили о риске предательства Эрдогана из-за Запада
Россию предупредили о риске предательства Эрдогана
Россию предупредили о риске предательства Эрдогана из-за Запада
Анкара легко отвернется от Москвы, если посчитает связи с Западом более выгодными. Об этом пишет политолог Пол Антонопулос в статье для портала InfoBrics. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T16:35
2021-09-26T18:06
в мире
грузия
армения
иран
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Анкара легко отвернется от Москвы, если посчитает связи с Западом более выгодными. Об этом пишет политолог Пол Антонопулос в статье для портала InfoBrics.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся в Сочи 29 сентября, чтобы обсудить двусторонние отношения, а также обстановку в Сирии.Как считает Антонопулос, интересы двух стран сталкиваются во многих регионах планеты: Путин пытается сохранить мир в Сирии, а Эрдоган с помощью мягкой силы и армии хочет вернуть бывшие османские владения.Политолог отметил, что Турция отчаянно пытается стать великой державой, но реальность такова, что ее присутствие в ближневосточной республике полностью зависит от воли России. Кроме того, Анкара стремится изменить баланс сил в Закавказье и в Ливии, чтобы ослабить влияние Москвы, добавил он.Несмотря на целый ряд противоречий между двумя державами, у них есть реальная возможность для углубления связей и сотрудничества, напомнил Антонопулос. Ранее Эрдоган объявил, что Анкара в ближайшее время предпримет шаги по созданию платформы из шести стран для решения региональных проблем. Можно предположить, что эти шесть стран — это Турция, Россия, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения, пишет эксперт."Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу", — подытожил специалист.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/turtsiya-1751636525.html
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в мире, грузия, армения, иран, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, россия
16:35 26.09.2021 (обновлено: 18:06 26.09.2021)
 
Россию предупредили о риске предательства Эрдогана из-за Запада

InfoBrics: Турция легко предаст Россию ради сотрудничества с Западом

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Анкара легко отвернется от Москвы, если посчитает связи с Западом более выгодными. Об этом пишет политолог Пол Антонопулос в статье для портала InfoBrics.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся в Сочи 29 сентября, чтобы обсудить двусторонние отношения, а также обстановку в Сирии.
"Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная", — рассуждает эксперт.
Как считает Антонопулос, интересы двух стран сталкиваются во многих регионах планеты: Путин пытается сохранить мир в Сирии, а Эрдоган с помощью мягкой силы и армии хочет вернуть бывшие османские владения.
Политолог отметил, что Турция отчаянно пытается стать великой державой, но реальность такова, что ее присутствие в ближневосточной республике полностью зависит от воли России. Кроме того, Анкара стремится изменить баланс сил в Закавказье и в Ливии, чтобы ослабить влияние Москвы, добавил он.
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Несмотря на целый ряд противоречий между двумя державами, у них есть реальная возможность для углубления связей и сотрудничества, напомнил Антонопулос. Ранее Эрдоган объявил, что Анкара в ближайшее время предпримет шаги по созданию платформы из шести стран для решения региональных проблем. Можно предположить, что эти шесть стран — это Турция, Россия, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения, пишет эксперт.
"Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу", — подытожил специалист.
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