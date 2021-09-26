https://ria.ru/20210926/predatelstvo-1751888757.html

Россию предупредили о риске предательства Эрдогана из-за Запада

Россию предупредили о риске предательства Эрдогана

Россию предупредили о риске предательства Эрдогана из-за Запада

Анкара легко отвернется от Москвы, если посчитает связи с Западом более выгодными. Об этом пишет политолог Пол Антонопулос в статье для портала InfoBrics. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T16:35

2021-09-26T16:35

2021-09-26T18:06

в мире

грузия

армения

иран

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Анкара легко отвернется от Москвы, если посчитает связи с Западом более выгодными. Об этом пишет политолог Пол Антонопулос в статье для портала InfoBrics.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся в Сочи 29 сентября, чтобы обсудить двусторонние отношения, а также обстановку в Сирии.Как считает Антонопулос, интересы двух стран сталкиваются во многих регионах планеты: Путин пытается сохранить мир в Сирии, а Эрдоган с помощью мягкой силы и армии хочет вернуть бывшие османские владения.Политолог отметил, что Турция отчаянно пытается стать великой державой, но реальность такова, что ее присутствие в ближневосточной республике полностью зависит от воли России. Кроме того, Анкара стремится изменить баланс сил в Закавказье и в Ливии, чтобы ослабить влияние Москвы, добавил он.Несмотря на целый ряд противоречий между двумя державами, у них есть реальная возможность для углубления связей и сотрудничества, напомнил Антонопулос. Ранее Эрдоган объявил, что Анкара в ближайшее время предпримет шаги по созданию платформы из шести стран для решения региональных проблем. Можно предположить, что эти шесть стран — это Турция, Россия, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения, пишет эксперт."Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу", — подытожил специалист.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/turtsiya-1751636525.html

https://ria.ru/20210922/krym-1751264165.html

грузия

армения

иран

турция

россия

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в мире, грузия, армения, иран, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, россия