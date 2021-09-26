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На Камчатке в двух селах есть угроза выпадения пепла из-за выброса вулкана
На Камчатке в двух селах есть угроза выпадения пепла из-за выброса вулкана - РИА Новости, 26.09.2021
На Камчатке в двух селах есть угроза выпадения пепла из-за выброса вулкана
Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 3 километров, пепел может выпасть в двух селах, сообщает Камчатская группа реагирования на... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T06:14
2021-09-26T06:22
происшествия
петропавловск-камчатский
мильковский район
пущино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 3 километров, пепел может выпасть в двух селах, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.По данным МЧС, пепловый шлейф растянулся в сторону Мильковского района в центре Камчатки."На пути распространения находятся два населенных пункта: село Пущино и село Шаромы Мильковского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - информирует МЧС по региону. Отмечается что пока выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.
https://ria.ru/20210924/vulkan-1751558338.html
петропавловск-камчатский
мильковский район
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происшествия, петропавловск-камчатский, мильковский район, пущино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
06:14 26.09.2021 (обновлено: 06:22 26.09.2021)
 
На Камчатке в двух селах есть угроза выпадения пепла из-за выброса вулкана

На Камчатке в двух селах есть угроза выпадения пепла из-за выброса Карымского вулкана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на действующий вулкан Карымский на Камчатке
Вид на действующий вулкан Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 3 километров, пепел может выпасть в двух селах, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Спутниковые данные KVERT показали: взрывы выбросили пепел на высоту до 3 километров над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на 12 километров к юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, пепловый шлейф растянулся в сторону Мильковского района в центре Камчатки.
"На пути распространения находятся два населенных пункта: село Пущино и село Шаромы Мильковского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - информирует МЧС по региону. Отмечается что пока выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано.
Вулкан Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 08:14
Вулкан Карымский выбросил четырехкилометровый столб пепла
Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийМильковский районПущиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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