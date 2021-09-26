https://ria.ru/20210926/pepel-1751842197.html

На Камчатке в двух селах есть угроза выпадения пепла из-за выброса вулкана

На Камчатке в двух селах есть угроза выпадения пепла из-за выброса вулкана - РИА Новости, 26.09.2021

На Камчатке в двух селах есть угроза выпадения пепла из-за выброса вулкана

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 3 километров, пепел может выпасть в двух селах, сообщает Камчатская группа реагирования на... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T06:14

2021-09-26T06:14

2021-09-26T06:22

происшествия

петропавловск-камчатский

мильковский район

пущино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 3 километров, пепел может выпасть в двух селах, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.По данным МЧС, пепловый шлейф растянулся в сторону Мильковского района в центре Камчатки."На пути распространения находятся два населенных пункта: село Пущино и село Шаромы Мильковского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - информирует МЧС по региону. Отмечается что пока выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.

https://ria.ru/20210924/vulkan-1751558338.html

петропавловск-камчатский

мильковский район

пущино

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происшествия, петропавловск-камчатский, мильковский район, пущино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук