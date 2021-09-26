https://ria.ru/20210926/palatka-1751856915.html

Путин заночевал в палатке с камином на отдыхе в тайге

Путин заночевал в палатке с камином на отдыхе в тайге - РИА Новости, 26.09.2021

Путин заночевал в палатке с камином на отдыхе в тайге

Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге заночевал в палатке. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T00:32

2021-09-26T00:32

2021-09-26T11:05

общество

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге заночевал в палатке.Кадры отдыха главы государства показал телеканал "Россия 24". Вместе с Путиным в тайге был и глава Минобороны Сергей Шойгу."Солидно", - прокомментировал министр обороны, обращаясь к сидящему в палатке президенту.Путин в ответ пошутил, что если лучше работать, будет лучше, и рассмеялся вместе с Шойгу.Глава Минобороны обратил внимание на изображение камина, которое было в палатке президента."Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", - пригласил Шойгу Путин."У огонька посидеть - хорошо придумали. Уютненько", - оценил министр.

https://ria.ru/20210926/sibir-1751839022.html

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2021

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"Уютненько" – Шойгу заглянул в палатку к Путину во время похода по тайге Президент РФ Владимир Путин заночевал в тайге во время отдыха, который он проводил в Сибири. После рыбалки и заплыва на катере, где главе государства попалась щука, отдыхающие остановились в палатках в темное время суток. Путин провел время у костра и показал министру обороны РФ Сергею Шойгу необычный "камин", который был установлен в палатке. 2021-09-26T00:32 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей шойгу, владимир путин