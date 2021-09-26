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Путин заночевал в палатке с камином на отдыхе в тайге
Путин заночевал в палатке с камином на отдыхе в тайге - РИА Новости, 26.09.2021
Путин заночевал в палатке с камином на отдыхе в тайге
Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге заночевал в палатке. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T00:32
2021-09-26T11:05
общество
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге заночевал в палатке.Кадры отдыха главы государства показал телеканал "Россия 24". Вместе с Путиным в тайге был и глава Минобороны Сергей Шойгу."Солидно", - прокомментировал министр обороны, обращаясь к сидящему в палатке президенту.Путин в ответ пошутил, что если лучше работать, будет лучше, и рассмеялся вместе с Шойгу.Глава Минобороны обратил внимание на изображение камина, которое было в палатке президента."Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", - пригласил Шойгу Путин."У огонька посидеть - хорошо придумали. Уютненько", - оценил министр.
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"Уютненько" – Шойгу заглянул в палатку к Путину во время похода по тайге
Президент РФ Владимир Путин заночевал в тайге во время отдыха, который он проводил в Сибири. После рыбалки и заплыва на катере, где главе государства попалась щука, отдыхающие остановились в палатках в темное время суток. Путин провел время у костра и показал министру обороны РФ Сергею Шойгу необычный "камин", который был установлен в палатке.
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общество, сергей шойгу, владимир путин
00:32 26.09.2021 (обновлено: 11:05 26.09.2021)
 
Путин заночевал в палатке с камином на отдыхе в тайге

Путин заночевал в палатке с камином на отдыхе с Шойгу в тайге

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге заночевал в палатке.
Кадры отдыха главы государства показал телеканал "Россия 24". Вместе с Путиным в тайге был и глава Минобороны Сергей Шойгу.
"Солидно", - прокомментировал министр обороны, обращаясь к сидящему в палатке президенту.
Путин в ответ пошутил, что если лучше работать, будет лучше, и рассмеялся вместе с Шойгу.
Путин и Шойгу прогуливаются по склонам заповедника
Вчера, 03:20
Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири
Глава Минобороны обратил внимание на изображение камина, которое было в палатке президента.
"Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", - пригласил Шойгу Путин.
"У огонька посидеть - хорошо придумали. Уютненько", - оценил министр.
 
ОбществоСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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