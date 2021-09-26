https://ria.ru/20210926/naryshkin-1751858809.html

Нарышкин рассказал, как Запад изучал влияние на людей электромагнитных волн

Нарышкин рассказал, как Запад изучал влияние на людей электромагнитных волн - РИА Новости, 26.09.2021

Нарышкин рассказал, как Запад изучал влияние на людей электромагнитных волн

Страны Запада в советские времена активно исследовали возможности влияния электромагнитных волн на мозг человека, вплоть до получения контроля над его разумом,... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:26

2021-09-26T11:26

2021-09-26T11:53

в мире

сергей нарышкин

сша

африка

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Страны Запада в советские времена активно исследовали возможности влияния электромагнитных волн на мозг человека, вплоть до получения контроля над его разумом, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин телеканалу RT.Глава СВР рассказал об этом, отвечая на вопрос об "акустических атаках", которые якобы предпринимались против американской дипмиссии на Кубе."Я начинал работать в этой сфере в советской научно-технической разведке, и в силу этого я интересовался этим направлением научных исследований и знаю, что даже в те времена Запад активно исследовал, как электромагнитные волны и колебания могут влиять на человеческий мозг, в том числе так или иначе они могли бы контролировать человеческий разум и влиять на его поведение", - рассказал Нарышкин.Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. По данным телеканала, ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.

https://ria.ru/20210926/naryshkin-1751862039.html

https://ria.ru/20190618/1555656251.html

сша

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сергей нарышкин, сша, африка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия