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https://ria.ru/20210926/naryshkin-1751858809.html
Нарышкин рассказал, как Запад изучал влияние на людей электромагнитных волн
Нарышкин рассказал, как Запад изучал влияние на людей электромагнитных волн - РИА Новости, 26.09.2021
Нарышкин рассказал, как Запад изучал влияние на людей электромагнитных волн
Страны Запада в советские времена активно исследовали возможности влияния электромагнитных волн на мозг человека, вплоть до получения контроля над его разумом,... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:26
2021-09-26T11:53
в мире
сергей нарышкин
сша
африка
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Страны Запада в советские времена активно исследовали возможности влияния электромагнитных волн на мозг человека, вплоть до получения контроля над его разумом, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин телеканалу RT.Глава СВР рассказал об этом, отвечая на вопрос об "акустических атаках", которые якобы предпринимались против американской дипмиссии на Кубе."Я начинал работать в этой сфере в советской научно-технической разведке, и в силу этого я интересовался этим направлением научных исследований и знаю, что даже в те времена Запад активно исследовал, как электромагнитные волны и колебания могут влиять на человеческий мозг, в том числе так или иначе они могли бы контролировать человеческий разум и влиять на его поведение", - рассказал Нарышкин.Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. По данным телеканала, ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.
https://ria.ru/20210926/naryshkin-1751862039.html
https://ria.ru/20190618/1555656251.html
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в мире, сергей нарышкин, сша, африка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
11:26 26.09.2021 (обновлено: 11:53 26.09.2021)
 
Нарышкин рассказал, как Запад изучал влияние на людей электромагнитных волн

Нарышкин: Запад изучал возможность управлять людьми с помощью электромагнитных волн

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Страны Запада в советские времена активно исследовали возможности влияния электромагнитных волн на мозг человека, вплоть до получения контроля над его разумом, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин телеканалу RT.
Глава СВР рассказал об этом, отвечая на вопрос об "акустических атаках", которые якобы предпринимались против американской дипмиссии на Кубе.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 11:46
Глава СВР Нарышкин рассказал о "гаванском синдроме"
"Я начинал работать в этой сфере в советской научно-технической разведке, и в силу этого я интересовался этим направлением научных исследований и знаю, что даже в те времена Запад активно исследовал, как электромагнитные волны и колебания могут влиять на человеческий мозг, в том числе так или иначе они могли бы контролировать человеческий разум и влиять на его поведение", - рассказал Нарышкин.
Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".
Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. По данным телеканала, ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.06.2019
18 июня 2019, 10:41
Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин
 
В миреСергей НарышкинСШААфрикаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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