20:28 26.09.2021 (обновлено: 22:21 26.09.2021)
Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы, сообщил источник в ЕР
Источник в ЕР: детский омбудсмен Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка "Единой России" на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы, рассказали РИА Новости два источники в партии.
Ранее агентству стало известно, что в новый созыв Госдумы из федеральной пятерки ЕР, скорее всего, пойдет Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу могут отказаться, а врач Денис Проценко и глава "Сириуса" Елена Шмелева пока "под вопросом".
Накануне Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы вновь возглавить нижнюю палату парламента.
"Возможность такого назначения есть", — сказал собеседник агентства.
Говоря о новом посту для Кузнецовой, ее шансы подтвердил и второй источник в партии. Он подчеркнул, что финальное решение еще не приняли.
Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.
В пятерку лидеров федерального списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
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