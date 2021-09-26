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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210926/kuznetsova-1751905840.html
Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы, сообщил источник в ЕР
Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы, сообщил источник в ЕР - РИА Новости, 26.09.2021
Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы, сообщил источник в ЕР
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка "Единой России" на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы,... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T20:28
2021-09-26T22:21
политика
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
россия
выборы в государственную думу
вячеслав володин
сергей лавров
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка "Единой России" на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы, рассказали РИА Новости два источники в партии.Ранее агентству стало известно, что в новый созыв Госдумы из федеральной пятерки ЕР, скорее всего, пойдет Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу могут отказаться, а врач Денис Проценко и глава "Сириуса" Елена Шмелева пока "под вопросом".Накануне Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы вновь возглавить нижнюю палату парламента."Возможность такого назначения есть", — сказал собеседник агентства.Говоря о новом посту для Кузнецовой, ее шансы подтвердил и второй источник в партии. Он подчеркнул, что финальное решение еще не приняли.Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.В пятерку лидеров федерального списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
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политика, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия, вячеслав володин, сергей лавров, денис проценко
20:28 26.09.2021 (обновлено: 22:21 26.09.2021)
 
Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы, сообщил источник в ЕР

Источник в ЕР: детский омбудсмен Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка "Единой России" на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы, рассказали РИА Новости два источники в партии.
Ранее агентству стало известно, что в новый созыв Госдумы из федеральной пятерки ЕР, скорее всего, пойдет Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу могут отказаться, а врач Денис Проценко и глава "Сириуса" Елена Шмелева пока "под вопросом".
Накануне Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы вновь возглавить нижнюю палату парламента.
"Возможность такого назначения есть", — сказал собеседник агентства.
Говоря о новом посту для Кузнецовой, ее шансы подтвердил и второй источник в партии. Он подчеркнул, что финальное решение еще не приняли.
Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.
В пятерку лидеров федерального списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
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Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФАнна КузнецоваРоссияВячеслав ВолодинСергей ЛавровДенис Проценко
 
 
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