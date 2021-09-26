https://ria.ru/20210926/kuznetsova-1751905840.html

Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы, сообщил источник в ЕР

Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы, сообщил источник в ЕР - РИА Новости, 26.09.2021

Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы, сообщил источник в ЕР

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка "Единой России" на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы,... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T20:28

2021-09-26T20:28

2021-09-26T22:21

политика

единая россия

госдума рф

анна кузнецова

россия

выборы в государственную думу

вячеслав володин

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748364582_0:58:2955:1720_1920x0_80_0_0_8cc09e131783ac4d840479eb9c1c0ff3.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка "Единой России" на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы, рассказали РИА Новости два источники в партии.Ранее агентству стало известно, что в новый созыв Госдумы из федеральной пятерки ЕР, скорее всего, пойдет Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу могут отказаться, а врач Денис Проценко и глава "Сириуса" Елена Шмелева пока "под вопросом".Накануне Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы вновь возглавить нижнюю палату парламента."Возможность такого назначения есть", — сказал собеседник агентства.Говоря о новом посту для Кузнецовой, ее шансы подтвердил и второй источник в партии. Он подчеркнул, что финальное решение еще не приняли.Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. По данным Центризбиркома, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.В пятерку лидеров федерального списка ЕР вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия, вячеслав володин, сергей лавров, денис проценко