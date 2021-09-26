22:15 26.09.2021 (обновлено: 22:19 26.09.2021)
Кулеба назвал речь Зеленского с цитатами Путина одной из самых сильных
Глава МИД Украины Кулеба назвал речь Зеленского в ООН с цитатами Путина лучшей
КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Речь президента Украины Владимира Зеленского на прошедшей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке была одной из самых сильных, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В ходе выступления на ГА ООН президент Украины заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова российского президента Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента РФ.
"Президент был очень четким в донесении позиции Украины. Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты", - заявил Кулеба в эфире телеканала "1+1".
По его словам, во время самой поездки в Нью-Йорк Зеленский провел также встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и главой Турции Рейджепом Эрдоганом, где поднимал вопрос "Северного потока 2".
"Тема "Северного потока 2" в различных контекстах звучала на всех этих встречах. Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию "Северному потоку 2": и от европейской стороны, и от британской стороны. Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства", - добавил Кулеба.
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