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Кулеба назвал речь Зеленского с цитатами Путина одной из самых сильных
Кулеба назвал речь Зеленского с цитатами Путина одной из самых сильных - РИА Новости, 26.09.2021
Кулеба назвал речь Зеленского с цитатами Путина одной из самых сильных
Речь президента Украины Владимира Зеленского на прошедшей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке была одной из самых сильных, заявил министр иностранных... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T22:15
2021-09-26T22:19
в мире
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турция
нью-йорк (город)
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владимир зеленский
еврокомиссия
мид украины
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КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Речь президента Украины Владимира Зеленского на прошедшей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке была одной из самых сильных, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.В ходе выступления на ГА ООН президент Украины заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова российского президента Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента РФ."Президент был очень четким в донесении позиции Украины. Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты", - заявил Кулеба в эфире телеканала "1+1".По его словам, во время самой поездки в Нью-Йорк Зеленский провел также встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и главой Турции Рейджепом Эрдоганом, где поднимал вопрос "Северного потока 2"."Тема "Северного потока 2" в различных контекстах звучала на всех этих встречах. Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию "Северному потоку 2": и от европейской стороны, и от британской стороны. Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства", - добавил Кулеба.
https://ria.ru/20210923/tsitata-1751444481.html
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в мире, оон, турция, нью-йорк (город), владимир путин, владимир зеленский, еврокомиссия, мид украины, генеральная ассамблея оон, борис джонсон, дмитрий кулеба, россия
22:15 26.09.2021 (обновлено: 22:19 26.09.2021)
 
Кулеба назвал речь Зеленского с цитатами Путина одной из самых сильных

Глава МИД Украины Кулеба назвал речь Зеленского в ООН с цитатами Путина лучшей

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
 Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Речь президента Украины Владимира Зеленского на прошедшей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке была одной из самых сильных, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В ходе выступления на ГА ООН президент Украины заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова российского президента Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента РФ.
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"Президент был очень четким в донесении позиции Украины. Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты", - заявил Кулеба в эфире телеканала "1+1".
По его словам, во время самой поездки в Нью-Йорк Зеленский провел также встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и главой Турции Рейджепом Эрдоганом, где поднимал вопрос "Северного потока 2".
"Тема "Северного потока 2" в различных контекстах звучала на всех этих встречах. Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию "Северному потоку 2": и от европейской стороны, и от британской стороны. Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства", - добавил Кулеба.
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В миреООНТурцияНью-Йорк (город)Владимир ПутинВладимир ЗеленскийЕврокомиссияМИД УкраиныГенеральная Ассамблея ООНБорис ДжонсонДмитрий КулебаРоссия
 
 
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