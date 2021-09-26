https://ria.ru/20210926/krym-1751652197.html
В Крыму заявили о высоком спросе на отдых в осенний сезон
В Крыму заявили о высоком спросе на отдых в осенний сезон - РИА Новости, 26.09.2021
В Крыму заявили о высоком спросе на отдых в осенний сезон
Крым лидирует среди самых популярных туристических направлений осени в России, глубина бронирования отелей и санаториев достигает октября, при этом спрос... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T00:39
2021-09-26T00:39
2021-09-26T12:18
туризм
республика крым
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
россия
куда поехать
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Крым лидирует среди самых популярных туристических направлений осени в России, глубина бронирования отелей и санаториев достигает октября, при этом спрос высокий, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что турпоток по итогам восьми месяцев 2021 года превысил 7,2 миллиона человек, что на 24 процента больше по сравнению с прошлым годом."Республика Крым этой осенью традиционно лидирует среди самых популярных туристических направлений осени. Высокий спрос на отдых подтверждают и показатели по уровню бронирования отелей и санаториев в сентябре-октябре", – сказал Волченко.По его словам, в среднем он составляет 70 процентов."При этом ряд отелей забронированы до 80-100 процентов как в сентябре, так и в октябре. А санатории полуострова в среднем загружены на 70-80 процентов, по ряду объектов загрузка составляет 90-95 процентов", – сказал Волченко.
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республика крым, новости - туризм, сергей аксенов (политик), туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, туристы, отдых в россии 2021 летом
00:39 26.09.2021 (обновлено: 12:18 26.09.2021)
В Крыму заявили о высоком спросе на отдых в осенний сезон
Крыма лидирует среди популярных туристических направлений осени в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Крым лидирует среди самых популярных туристических направлений осени в России, глубина бронирования отелей и санаториев достигает октября, при этом спрос высокий, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что турпоток по итогам восьми месяцев 2021 года превысил 7,2 миллиона человек, что на 24 процента больше по сравнению с прошлым годом.
"Республика Крым этой осенью традиционно лидирует среди самых популярных туристических направлений осени. Высокий спрос на отдых подтверждают и показатели по уровню бронирования отелей и санаториев в сентябре-октябре", – сказал Волченко.
По его словам, в среднем он составляет 70 процентов.
"При этом ряд отелей забронированы до 80-100 процентов как в сентябре, так и в октябре. А санатории полуострова в среднем загружены на 70-80 процентов, по ряду объектов загрузка составляет 90-95 процентов", – сказал Волченко.