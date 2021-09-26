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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751855089.html
Мю-штамм коронавируса не сможет вытеснить "дельту", заявила биолог
Мю-штамм коронавируса не сможет вытеснить "дельту", заявила биолог - РИА Новости, 26.09.2021
Мю-штамм коронавируса не сможет вытеснить "дельту", заявила биолог
Вариант коронавируса "мю" может стать преобладающим в замкнутых, небольших сообществах, но вытеснить "дельту" он не способен, сообщила РИА Новости доктор... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:42
2021-09-26T10:42
распространение коронавируса
сша
виргиния
москва
воз
российская академия наук
коронавирус covid-19
анча баранова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вариант коронавируса "мю" может стать преобладающим в замкнутых, небольших сообществах, но вытеснить "дельту" он не способен, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Виргиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Вариант коронавируса "мю" впервые был зарегистрирован в январе в Колумбии, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что определяющие вариант "мю" мутации указывают на возможное наличие свойств, связанных с уклонением от иммунного ответа."Штамм "мю" может распространиться только в тех популяциях, где нет или очень мало "дельты". Если есть какие-то изолированные анклавы, где вообще никто никогда не болел - вот туда может прийти вариант "мю". Но в Москве, например, не станет "мю" преобладающим штаммом, здесь уже "дельта". Поскольку у "дельты" такое сильное инфекционное преимущество, у "мю" нет шансов там, где уже есть "дельта", - сказала Баранова.Она пояснила, что "дельту" и "мю" ученые не сравнивали по скорости распространения - таких условий в человеческих популяциях, чтобы два вируса между собой в равных условиях "соревновались" по скорости заражения невакцинированных людей просто не было."Давайте разберем на примере тараканов. Есть множество обычных тараканов и вот появился новый зеленый таракан. Шансы у зеленого таракана стать доминирующим типом окраски очень малы. Обычные тараканы все места уже заняли. А вот если он найдет место, где еще нет обычных тараканов, то там он сможет организовать деревеньку с зелеными тараканами. Примерно так же с вирусами "дельта" и "мю". Пока "тараканов-дельта" сильно больше. Штамм "дельта" уже занял свое место в популяции, и для "мю" там места просто нет", - пояснила Баранова.
https://ria.ru/20210924/shtamm-1751564048.html
https://ria.ru/20210919/shtamm-1750790398.html
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сша, виргиния, москва, воз, российская академия наук, коронавирус covid-19, анча баранова
10:42 26.09.2021
 
Мю-штамм коронавируса не сможет вытеснить "дельту", заявила биолог

Биолог Анча Баранова: штамм коронавируса "мю" не способен вытеснить "дельту"

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку после забора крови
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вариант коронавируса "мю" может стать преобладающим в замкнутых, небольших сообществах, но вытеснить "дельту" он не способен, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Виргиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Вариант коронавируса "мю" впервые был зарегистрирован в январе в Колумбии, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что определяющие вариант "мю" мутации указывают на возможное наличие свойств, связанных с уклонением от иммунного ответа.
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"Штамм "мю" может распространиться только в тех популяциях, где нет или очень мало "дельты". Если есть какие-то изолированные анклавы, где вообще никто никогда не болел - вот туда может прийти вариант "мю". Но в Москве, например, не станет "мю" преобладающим штаммом, здесь уже "дельта". Поскольку у "дельты" такое сильное инфекционное преимущество, у "мю" нет шансов там, где уже есть "дельта", - сказала Баранова.
Она пояснила, что "дельту" и "мю" ученые не сравнивали по скорости распространения - таких условий в человеческих популяциях, чтобы два вируса между собой в равных условиях "соревновались" по скорости заражения невакцинированных людей просто не было.
"Давайте разберем на примере тараканов. Есть множество обычных тараканов и вот появился новый зеленый таракан. Шансы у зеленого таракана стать доминирующим типом окраски очень малы. Обычные тараканы все места уже заняли. А вот если он найдет место, где еще нет обычных тараканов, то там он сможет организовать деревеньку с зелеными тараканами. Примерно так же с вирусами "дельта" и "мю". Пока "тараканов-дельта" сильно больше. Штамм "дельта" уже занял свое место в популяции, и для "мю" там места просто нет", - пояснила Баранова.
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Распространение коронавирусаСШАВиргинияМоскваВОЗРоссийская академия наукКоронавирус COVID-19Анча Баранова
 
 
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