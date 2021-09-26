Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210926/konkurs-1751896145.html
В Ростовской области стартовал финал конкурса "Учитель года России"
В Ростовской области стартовал финал конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 26.09.2021
В Ростовской области стартовал финал конкурса "Учитель года России"
Финал всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T18:18
2021-09-26T18:20
рязанская область
общество
ростов-на-дону
москва
василий голубев
государственный кремлевский дворец
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155100/41/1551004103_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_8a92f658c6a03b469fd462cfdf1bb3e5.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Финал всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в Ростовской области, сообщает правительство региона."Губернатор Ростовской области Василий Голубев поприветствовал участников финала всероссийского конкурса "Учитель года России" 2021 года", - говорится в сообщении.Проведение в Ростове-на-Дону главного для педагогов профессионального конкурса страны стало возможно благодаря победе ростовского учителя Михаила Гурова в минувшем году."В зале собрался цвет учительства России. Как сказал наш великий земляк Антон Павлович Чехов, настоящий учитель должен быть артистом, художником, горячо любящим свое дело. И вас всех, таких разных, объединяет любовь к своему любимому делу. Вы все – вдохновенные, творческие люди, удивительная команда нашей страны. Вы работаете для наших детей, а значит – для будущего нашей великой России", - обратился губернатор к педагогам.Глава региона пожелал всем конкурсантам удачи и победы, подчеркнув, что педагоги уже победители, ведь в финале могут принимать участие только самые креативные, творческие, энергичные учителя. "Участников ждет немало интересного, инновационного. Уверен, это событие вы будете помнить долгие годы. Ежегодно конкурс открывает новые имена, и, конечно, этот конкурс не исключение", - подчеркнул губернатор.В конкурсных испытаниях примут участие 85 лучших педагогов со всей России. Имя победителя будет объявлено 10 октября в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце.
https://ria.ru/20210913/talanty-1749910555.html
https://ria.ru/20210816/ryazan-1745944643.html
ростов-на-дону
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155100/41/1551004103_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5208739cf1af1caf1bebb0e6349dc1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ростов-на-дону, москва, василий голубев, государственный кремлевский дворец, россия
18:18 26.09.2021 (обновлено: 18:20 26.09.2021)
 

В Ростовской области стартовал финал конкурса "Учитель года России"

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчительница сортирует учебники в классе
Учительница сортирует учебники в классе - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Финал всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Губернатор Ростовской области Василий Голубев поприветствовал участников финала всероссийского конкурса "Учитель года России" 2021 года", - говорится в сообщении.
Проведение в Ростове-на-Дону главного для педагогов профессионального конкурса страны стало возможно благодаря победе ростовского учителя Михаила Гурова в минувшем году.
"В зале собрался цвет учительства России. Как сказал наш великий земляк Антон Павлович Чехов, настоящий учитель должен быть артистом, художником, горячо любящим свое дело. И вас всех, таких разных, объединяет любовь к своему любимому делу. Вы все – вдохновенные, творческие люди, удивительная команда нашей страны. Вы работаете для наших детей, а значит – для будущего нашей великой России", - обратился губернатор к педагогам.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 19:04Рязанская область
Любимов призвал создать систему раскрытия талантов в Рязанской области
Глава региона пожелал всем конкурсантам удачи и победы, подчеркнув, что педагоги уже победители, ведь в финале могут принимать участие только самые креативные, творческие, энергичные учителя. "Участников ждет немало интересного, инновационного. Уверен, это событие вы будете помнить долгие годы. Ежегодно конкурс открывает новые имена, и, конечно, этот конкурс не исключение", - подчеркнул губернатор.
В конкурсных испытаниях примут участие 85 лучших педагогов со всей России. Имя победителя будет объявлено 10 октября в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце.

Другие новости региона читайте здесь>>

Мемориальный Дом-музей академика И. П. Павлова в Рязани. Рабочий кабинет отца ученого - православного священника Петра Дмитриевича Павлова (1823-1899) - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 16:02Рязанская область
Рязанская область получит 40 млн рублей на поддержку учреждений культуры
 
Рязанская областьОбществоРостов-на-ДонуМоскваВасилий ГолубевГосударственный Кремлевский дворецРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич пообещал задействовать силы для защиты сербского населения в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния