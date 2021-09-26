https://ria.ru/20210926/konkurs-1751896145.html

В Ростовской области стартовал финал конкурса "Учитель года России"

В Ростовской области стартовал финал конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 26.09.2021

В Ростовской области стартовал финал конкурса "Учитель года России"

Финал всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T18:18

2021-09-26T18:18

2021-09-26T18:20

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Финал всероссийского конкурса "Учитель года России" стартовал в Ростовской области, сообщает правительство региона."Губернатор Ростовской области Василий Голубев поприветствовал участников финала всероссийского конкурса "Учитель года России" 2021 года", - говорится в сообщении.Проведение в Ростове-на-Дону главного для педагогов профессионального конкурса страны стало возможно благодаря победе ростовского учителя Михаила Гурова в минувшем году."В зале собрался цвет учительства России. Как сказал наш великий земляк Антон Павлович Чехов, настоящий учитель должен быть артистом, художником, горячо любящим свое дело. И вас всех, таких разных, объединяет любовь к своему любимому делу. Вы все – вдохновенные, творческие люди, удивительная команда нашей страны. Вы работаете для наших детей, а значит – для будущего нашей великой России", - обратился губернатор к педагогам.Глава региона пожелал всем конкурсантам удачи и победы, подчеркнув, что педагоги уже победители, ведь в финале могут принимать участие только самые креативные, творческие, энергичные учителя. "Участников ждет немало интересного, инновационного. Уверен, это событие вы будете помнить долгие годы. Ежегодно конкурс открывает новые имена, и, конечно, этот конкурс не исключение", - подчеркнул губернатор.В конкурсных испытаниях примут участие 85 лучших педагогов со всей России. Имя победителя будет объявлено 10 октября в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце.

https://ria.ru/20210913/talanty-1749910555.html

https://ria.ru/20210816/ryazan-1745944643.html

ростов-на-дону

москва

россия

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общество, ростов-на-дону, москва, василий голубев, государственный кремлевский дворец, россия