https://ria.ru/20210926/kachestva-1751833242.html

Жириновский сравнил своего однопартийца Слуцкого с Киссинджером

Жириновский сравнил своего однопартийца Слуцкого с Киссинджером - РИА Новости, 26.09.2021

Жириновский сравнил своего однопартийца Слуцкого с Киссинджером

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность, что Леонид Слуцкий вновь возглавит комитет Госдумы по международным делам, а также сравнил политика с... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T00:56

2021-09-26T00:56

2021-09-26T00:56

политика

владимир путин

госдума рф

лдпр

генри киссинджер

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность, что Леонид Слуцкий вновь возглавит комитет Госдумы по международным делам, а также сравнил политика с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером.Жириновский в субботу на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что комитет по международным делам останется за ЛДПР и его продолжит возглавлять Слуцкий. Путин ответил, что поддержит кандидатуру политика, добавив, что высоко оценивает его деятельность.Политик добавил, что Слуцкий многое сделал во время работы: "он горит на работе". Более того, "его, кстати, уважают во всех партиях", добавил лидер ЛДПР. "Он придумал новый формат общения – встречаются председатели парламентов всего мира. Опять это он придумал, они встречаются, обсуждают какую-то повестку дня. Человек легок на подъем, моментально реагирует, кипучая энергия", - добавил он.Парламентарий выразил твердую уверенность, что Слуцкий вновь возглавит комитет по международным делам, при этом выдерживая линию всей страны, а не партии. "Они все были из "Единой России", впервые второй созыв комитет возглавит представитель ЛДПР. Но Леонид выдерживает линию именно страны, это не играет роли, что он в ЛДПР, он не пытается навязать какие-то догмы…", - отметил Жириновский.Киссинджер занимал пост госсекретаря США в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер - один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.

https://ria.ru/20210923/slutskiy-1751518283.html

https://ria.ru/20210923/slutskiy-1751466054.html

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политика, владимир путин, госдума рф, лдпр, генри киссинджер, леонид слуцкий (политик)