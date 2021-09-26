Жириновский сравнил своего однопартийца Слуцкого с Киссинджером
Лидер ЛДПР Жириновский сравнил Слуцкого с Киссинджером, отметив его "особые качества"
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность, что Леонид Слуцкий вновь возглавит комитет Госдумы по международным делам, а также сравнил политика с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером.
Жириновский в субботу на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что комитет по международным делам останется за ЛДПР и его продолжит возглавлять Слуцкий. Путин ответил, что поддержит кандидатуру политика, добавив, что высоко оценивает его деятельность.
"У него особые качества. Это чуть-чуть, какая-то небольшая копия Киссинджера. Он объехал все страны, встречался с президентами. Если надо куда-то привезти депутатов любого иностранного парламента – он это сделает. Самолетом специальным они приедут", - рассказал Жириновский в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос, чем обусловлена такая поддержка депутата.
Политик добавил, что Слуцкий многое сделал во время работы: "он горит на работе". Более того, "его, кстати, уважают во всех партиях", добавил лидер ЛДПР. "Он придумал новый формат общения – встречаются председатели парламентов всего мира. Опять это он придумал, они встречаются, обсуждают какую-то повестку дня. Человек легок на подъем, моментально реагирует, кипучая энергия", - добавил он.
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Парламентарий выразил твердую уверенность, что Слуцкий вновь возглавит комитет по международным делам, при этом выдерживая линию всей страны, а не партии. "Они все были из "Единой России", впервые второй созыв комитет возглавит представитель ЛДПР. Но Леонид выдерживает линию именно страны, это не играет роли, что он в ЛДПР, он не пытается навязать какие-то догмы…", - отметил Жириновский.
Киссинджер занимал пост госсекретаря США в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер - один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.
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