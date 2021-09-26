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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210926/gruppa-1751865675.html
Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
Основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет
Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
Один из основателей британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет. Об этом в твиттере сообщила звукозаписывающая компания Barrel and... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T12:22
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Один из основателей британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет. Об этом в твиттере сообщила звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records.В свою очередь, друг музыканта Крейг Беннетт уточнил, что Ланкастер умер в своем доме в Сиднее в окружении семьи. По его словам, исполнитель страдал рассеянным склерозом, но, несмотря на это, продолжал до последнего выступать на сцене.Алан Ланкастер родился 7 февраля 1949 года в Лондоне. В 1962-м вместе с гитаристом Фрэнсисом Росси основал рок-группу Status Quo, с которой выпустил 17 альбомов. После 1985 года перестал быть участником коллектива.
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12:22 26.09.2021 (обновлено: 16:21 26.09.2021)
 
Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

Основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер на 73-м году жизни

CC BY 3.0 / SnoopingAsUsual / Alan Lancaster performing with Status Quo in Manchester, 2013Алан Ланкастер
Алан Ланкастер - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
CC BY 3.0 / SnoopingAsUsual / Alan Lancaster performing with Status Quo in Manchester, 2013
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Один из основателей британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет. Об этом в твиттере сообщила звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records.
"Для нас было большой честью работать с Аланом в последние годы. Наши соболезнования его семье и друзьям", — говорится в сообщении.
В свою очередь, друг музыканта Крейг Беннетт уточнил, что Ланкастер умер в своем доме в Сиднее в окружении семьи. По его словам, исполнитель страдал рассеянным склерозом, но, несмотря на это, продолжал до последнего выступать на сцене.
Алан Ланкастер родился 7 февраля 1949 года в Лондоне. В 1962-м вместе с гитаристом Фрэнсисом Росси основал рок-группу Status Quo, с которой выпустил 17 альбомов. После 1985 года перестал быть участником коллектива.
 
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