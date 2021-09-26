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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210926/goroskop-1751689606.html
Названы самые опасные и коварные знаки зодиака
Названы самые опасные и коварные знаки зодиака - РИА Новости, 26.09.2021
Названы самые опасные и коварные знаки зодиака
Издание Times of India назвало пять знаков зодиака, представители которых под влиянием гнева, разочарования, грусти и других негативных эмоций превращаются в... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T04:25
2021-09-26T04:25
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Издание Times of India назвало пять знаков зодиака, представители которых под влиянием гнева, разочарования, грусти и других негативных эмоций превращаются в коварных и даже опасных людей. Близнецы — самый общительный и компанейский знак зодиака из всех, но при этом его представители невероятные манипуляторы. Именно благодаря тому, что они хорошо знают, как общаться с людьми, им легко удается вычисляют слабые стороны собеседника. Поэтому при случае Близнецы могут использовать эту информацию как возможность, чтобы напасть и нанести неожиданный удар. Скорпионы никогда не простят тех, кто причинил им боль. Вместо этого они будут разрабатывать план, чтобы отомстить своему врагу. Причем так, чтобы обидчик чувствовал себя униженным и подавленным. Скорпионы также склонны к манипуляциям и могут быть чрезвычайно опасны, если кто-то их предаст. Представители этого знака ничего не забывают. Водолеи отлично умеют скрывать и контролировать эмоции, благодаря чему без особых усилий уничтожат другого человека, если он их предаст. Если Водолеи внезапно стали загадочными и молчаливыми — это первый признак того, что они вынашивают коварный план. Опасность Рыб состоит в том, что они очень чувствительны и зацикливаются на любимом человеке до такой степени, что это превращается в навязчивую идею. Особенно, если полностью не доверяют партнеру. А когда Рыбы очень расстроены, то начинают делать все, что им вздумается. В такие моменты представители этого знака не думают о том, опасно ли то, что они вытворяют или нет. Так Рыбы мстят. Амбиции и жажда власти делает Овнов непобедимыми. Поэтому в какой-то момент они могут стать безжалостными, поскольку перестают видеть перед собой границы, установленные другими людьми. Овны пойдут на все, чтобы получить желаемое.
https://ria.ru/20210822/astrologiya-1746265879.html
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новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп
04:25 26.09.2021
 

Названы самые опасные и коварные знаки зодиака

© Depositphotos / DmitryPochЖенщина со смартфоном
Женщина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Depositphotos / DmitryPoch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Издание Times of India назвало пять знаков зодиака, представители которых под влиянием гнева, разочарования, грусти и других негативных эмоций превращаются в коварных и даже опасных людей.
Близнецы — самый общительный и компанейский знак зодиака из всех, но при этом его представители невероятные манипуляторы. Именно благодаря тому, что они хорошо знают, как общаться с людьми, им легко удается вычисляют слабые стороны собеседника. Поэтому при случае Близнецы могут использовать эту информацию как возможность, чтобы напасть и нанести неожиданный удар.
Скорпионы никогда не простят тех, кто причинил им боль. Вместо этого они будут разрабатывать план, чтобы отомстить своему врагу. Причем так, чтобы обидчик чувствовал себя униженным и подавленным. Скорпионы также склонны к манипуляциям и могут быть чрезвычайно опасны, если кто-то их предаст. Представители этого знака ничего не забывают.
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Водолеи отлично умеют скрывать и контролировать эмоции, благодаря чему без особых усилий уничтожат другого человека, если он их предаст. Если Водолеи внезапно стали загадочными и молчаливыми — это первый признак того, что они вынашивают коварный план.
Опасность Рыб состоит в том, что они очень чувствительны и зацикливаются на любимом человеке до такой степени, что это превращается в навязчивую идею. Особенно, если полностью не доверяют партнеру. А когда Рыбы очень расстроены, то начинают делать все, что им вздумается. В такие моменты представители этого знака не думают о том, опасно ли то, что они вытворяют или нет. Так Рыбы мстят.
Амбиции и жажда власти делает Овнов непобедимыми. Поэтому в какой-то момент они могут стать безжалостными, поскольку перестают видеть перед собой границы, установленные другими людьми. Овны пойдут на все, чтобы получить желаемое.
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