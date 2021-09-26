https://ria.ru/20210926/gorodok-1751886327.html

Юрий Стоянов раскрыл правду о третьем актере "Городка"

Стоянов раскрыл правду о третьем актере телепередачи "Городок"

Юрий Стоянов раскрыл правду о третьем актере "Городка"

Народный артист России Юрий Стоянов в интервью радиостанции "Говорит Москва" опроверг слухи о третьем актере, снимавшемся в сатирической телепередаче "Городок". РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T16:09

2021-09-26T16:09

2021-09-26T16:09

культура

юрий стоянов

россия

городок (передача)

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Народный артист России Юрий Стоянов в интервью радиостанции "Говорит Москва" опроверг слухи о третьем актере, снимавшемся в сатирической телепередаче "Городок".По его словам, информация о некоем Владиславе Петренко, который якобы умер во время съемок в 1993 году, не соответствует действительности."У нас много людей работало, они менялись. Мы абсолютно на виду снимались, это незакрытый был проект. <...> В "Городке" много чего интересного, в нем можно покопаться, но какой Петренко? Хоть бы посмотреть на него", — высказался Стоянов.Актер также объяснил, что второстепенные роли периодически играли операторы, костюмеры, водители и другие сотрудники, однако постоянно в кадре были только два человека, а третьего "никто не может вспомнить". Подытоживая, артист напомнил, что премьера телепередачи состоялась осенью 1993 года и если некий Петренко и существовал, то умер он еще до начала съемок.

https://ria.ru/20210317/kino-1601538035.html

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юрий стоянов, россия, городок (передача)