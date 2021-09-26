В Вуппертале, где нашли бомбу, сняли ограничения по доступу на выборы
В Вуппертале, где нашли бомбу времен войны, сняли ограничения по доступу на выборы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на выборах в Бундестаг на одном из избирательных участков Потсдама
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. В немецком городе Вупперталь, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, где ранее горожан просили временно воздержаться от голосования на пяти избирательных участках из-за обнаруженной бомбы времён Второй мировой войны, сняты ограничения, сообщили городские власти.
По данным властей, бомба была обезврежена в 11.55 (12.55 мск). "Все меры безопасности сняты… Это также означает, что те, кто имеет право голоса, теперь могут легко добраться до избирательных участков, которые находятся в непосредственной близости от обнаруженной ранее бомбы", - говорится в официальном аккаунте города в Twitter.
Auch noch einmal an dieser Stelle: Die offizielle Entwarnung ist da. Um 11.55 Uhr konnte die Bombe entschärft werden. Alles geht seinen Gang, die betroffenen Wahllokale freuen sich über Besuch!— Stadt Wuppertal (@stadt_wuppertal) September 26, 2021
Все жители, эвакуированные ранее, могут вернуться в свои дома, добавили в администрации города.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Вуппертале была обнаружена бомба времён Второй мировой войны. В радиусе 500 метров вокруг нее находятся 5 избирательных участков, доступ к которым был временно закрыт. Также в радиусе 250 метров были эвакуированы жители из своих домов и квартир. Около 400 из них разместили во временном пункте, организованном на базе общеобразовательной школы. Горожане, чьи дома расположены в радиусе от 250 метров до 500 метров, должны были оставаться дома до обезвреживания бомбы.
Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18.00 (19.00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.