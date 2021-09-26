https://ria.ru/20210926/germaniya-1751877905.html

В Вуппертале, где нашли бомбу, сняли ограничения по доступу на выборы

В Вуппертале, где нашли бомбу, сняли ограничения по доступу на выборы - РИА Новости, 26.09.2021

В Вуппертале, где нашли бомбу, сняли ограничения по доступу на выборы

В немецком городе Вупперталь, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, где ранее горожан просили временно воздержаться от голосования на пяти... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:45

2021-09-26T14:45

2021-09-26T14:45

в мире

вупперталь

германия

ангела меркель

северный рейн-вестфалия

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. В немецком городе Вупперталь, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, где ранее горожан просили временно воздержаться от голосования на пяти избирательных участках из-за обнаруженной бомбы времён Второй мировой войны, сняты ограничения, сообщили городские власти.По данным властей, бомба была обезврежена в 11.55 (12.55 мск). "Все меры безопасности сняты… Это также означает, что те, кто имеет право голоса, теперь могут легко добраться до избирательных участков, которые находятся в непосредственной близости от обнаруженной ранее бомбы", - говорится в официальном аккаунте города в Twitter.Все жители, эвакуированные ранее, могут вернуться в свои дома, добавили в администрации города.Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Вуппертале была обнаружена бомба времён Второй мировой войны. В радиусе 500 метров вокруг нее находятся 5 избирательных участков, доступ к которым был временно закрыт. Также в радиусе 250 метров были эвакуированы жители из своих домов и квартир. Около 400 из них разместили во временном пункте, организованном на базе общеобразовательной школы. Горожане, чьи дома расположены в радиусе от 250 метров до 500 метров, должны были оставаться дома до обезвреживания бомбы.Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18.00 (19.00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.

https://ria.ru/20210926/germaniya-1751866438.html

вупперталь

германия

северный рейн-вестфалия

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в мире, вупперталь, германия, ангела меркель, северный рейн-вестфалия