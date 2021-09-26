https://ria.ru/20210926/chay-1751836400.html

Назван способ снизить риск рака и инсульта

Назван способ снизить риск рака и инсульта - РИА Новости, 26.09.2021

Назван способ снизить риск рака и инсульта

Зеленый чай способствует предотвращению развития большого количества заболеваний, включая инсульт и некоторые виды рака, об этом в беседе с изданием Nihon... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T02:23

2021-09-26T02:23

2021-09-26T02:23

в мире

япония

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Зеленый чай способствует предотвращению развития большого количества заболеваний, включая инсульт и некоторые виды рака, об этом в беседе с изданием Nihon Keizai рассказал японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима.По словам специалиста, в последние годы значительно увеличилось количество эпидемиологических исследований, которые посвящены данному продукту."Метаанализ 2021 года, в котором были объединены и проанализированы результаты нескольких исследований, подтвердил, что потребление зеленого чая связано со снижением риска развития очень широкого спектра заболеваний, включая некоторые виды рака, например, рак эндометрия, легких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульт", - отметил Фукусима.По его словам, это происходит благодаря наличию катехинов, которые в большом количестве содержатся в зеленом чае. "Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, называются чайными катехинами. Они обладают сильным антиоксидантным действием", - пояснил специалист.Фукусима также сообщил, что катехины чая повышают активность ферментов, участвующих в расщеплении и расходовании жира, облегчая использование жира в организме для получения энергии. При этом также было подтверждено, что катехины и теанин, содержащиеся в этом продукте, снижают вероятность заражения вирусом гриппа после пяти месяцев его употребления, заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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в мире, япония