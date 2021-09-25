https://ria.ru/20210925/zakhvat-1751786783.html
На Украине раскрыли способ захватить Крым и Донбасс
В Киеве раскрыли способ захватить Крым и Донбасс
На Украине раскрыли способ захватить Крым и Донбасс
Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:13
2021-09-25T17:13
2021-09-25T19:10
политика
украина
республика крым
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_11abf63ac43958e2140693fc46251454.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса.По его мнению, киевские власти смогут вернуть Донбасс за более короткий промежуток времени, чем понадобилось Азербайджану на подготовку к военной операции в Карабахе. Для этого Украине нужна большая современная армия и энергичные дипломатические шаги, считает Береза.Как утверждает бывший депутат, Киеву удастся захватить Крым только в результате серьезных политических катаклизмов в России, вплоть до развала страны. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию.Киевские политики неоднократно выступали с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области. Бывший парламентарий Татьяна Черновол, в свою очередь, призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.В Москве считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о насильственном захвате территорий, играют на чувствах жителей страны и таким образом пытаются отвлечь их от внутренних проблем государства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В Совфеде же подобные высказывания назвали маниакальным бредом и посоветовали политическим деятелям соседней страны обратиться за помощью к психиатрам.
https://ria.ru/20210925/shok-1751777952.html
https://ria.ru/20210925/ten-1751775148.html
украина
республика крым
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_67d2c7583bf4f3cd8433be9aae0af26d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, республика крым, донбасс, россия
17:13 25.09.2021 (обновлено: 19:10 25.09.2021)
На Украине раскрыли способ захватить Крым и Донбасс
Экс-депутат Рады Береза раскрыл способ захватить Крым и Донбасс
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса.
"Нам нужно идти по пути, который прошел Азербайджан: увеличивать мощность армии, делать ее более способной для выполнения некоторых задач и привлекать крупных партнеров, как это сделал Баку. Например, для него таким партнером стала Турция", — сказал экс-парламентарий в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, киевские власти смогут вернуть Донбасс за более короткий промежуток времени, чем понадобилось Азербайджану
на подготовку к военной операции в Карабахе. Для этого Украине
нужна большая современная армия и энергичные дипломатические шаги, считает Береза.
Как утверждает бывший депутат, Киеву удастся захватить Крым только в результате серьезных политических катаклизмов в России, вплоть до развала страны. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию.
Киевские политики неоднократно выступали с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области. Бывший парламентарий Татьяна Черновол, в свою очередь, призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.
В Москве считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о насильственном захвате территорий, играют на чувствах жителей страны и таким образом пытаются отвлечь их от внутренних проблем государства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В Совфеде же подобные высказывания назвали маниакальным бредом и посоветовали политическим деятелям соседней страны обратиться за помощью к психиатрам.