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На Украине раскрыли способ захватить Крым и Донбасс
В Киеве раскрыли способ захватить Крым и Донбасс
На Украине раскрыли способ захватить Крым и Донбасс
Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:13
2021-09-25T19:10
политика
украина
республика крым
донбасс
россия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса.По его мнению, киевские власти смогут вернуть Донбасс за более короткий промежуток времени, чем понадобилось Азербайджану на подготовку к военной операции в Карабахе. Для этого Украине нужна большая современная армия и энергичные дипломатические шаги, считает Береза.Как утверждает бывший депутат, Киеву удастся захватить Крым только в результате серьезных политических катаклизмов в России, вплоть до развала страны. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию.Киевские политики неоднократно выступали с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области. Бывший парламентарий Татьяна Черновол, в свою очередь, призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.В Москве считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о насильственном захвате территорий, играют на чувствах жителей страны и таким образом пытаются отвлечь их от внутренних проблем государства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В Совфеде же подобные высказывания назвали маниакальным бредом и посоветовали политическим деятелям соседней страны обратиться за помощью к психиатрам.
https://ria.ru/20210925/shok-1751777952.html
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украина
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политика, украина, республика крым, донбасс, россия
17:13 25.09.2021 (обновлено: 19:10 25.09.2021)
 
На Украине раскрыли способ захватить Крым и Донбасс

Экс-депутат Рады Береза раскрыл способ захватить Крым и Донбасс

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса.

"Нам нужно идти по пути, который прошел Азербайджан: увеличивать мощность армии, делать ее более способной для выполнения некоторых задач и привлекать крупных партнеров, как это сделал Баку. Например, для него таким партнером стала Турция", — сказал экс-парламентарий в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, киевские власти смогут вернуть Донбасс за более короткий промежуток времени, чем понадобилось Азербайджану на подготовку к военной операции в Карабахе. Для этого Украине нужна большая современная армия и энергичные дипломатические шаги, считает Береза.
Как утверждает бывший депутат, Киеву удастся захватить Крым только в результате серьезных политических катаклизмов в России, вплоть до развала страны. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию.
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Киевские политики неоднократно выступали с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области. Бывший парламентарий Татьяна Черновол, в свою очередь, призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.
В Москве считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о насильственном захвате территорий, играют на чувствах жителей страны и таким образом пытаются отвлечь их от внутренних проблем государства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В Совфеде же подобные высказывания назвали маниакальным бредом и посоветовали политическим деятелям соседней страны обратиться за помощью к психиатрам.
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