https://ria.ru/20210925/zakhvat-1751786783.html

На Украине раскрыли способ захватить Крым и Донбасс

В Киеве раскрыли способ захватить Крым и Донбасс

На Украине раскрыли способ захватить Крым и Донбасс

Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:13

2021-09-25T17:13

2021-09-25T19:10

политика

украина

республика крым

донбасс

россия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса.По его мнению, киевские власти смогут вернуть Донбасс за более короткий промежуток времени, чем понадобилось Азербайджану на подготовку к военной операции в Карабахе. Для этого Украине нужна большая современная армия и энергичные дипломатические шаги, считает Береза.Как утверждает бывший депутат, Киеву удастся захватить Крым только в результате серьезных политических катаклизмов в России, вплоть до развала страны. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию.Киевские политики неоднократно выступали с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области. Бывший парламентарий Татьяна Черновол, в свою очередь, призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.В Москве считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о насильственном захвате территорий, играют на чувствах жителей страны и таким образом пытаются отвлечь их от внутренних проблем государства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В Совфеде же подобные высказывания назвали маниакальным бредом и посоветовали политическим деятелям соседней страны обратиться за помощью к психиатрам.

https://ria.ru/20210925/shok-1751777952.html

https://ria.ru/20210925/ten-1751775148.html

украина

республика крым

донбасс

россия

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политика, украина, республика крым, донбасс, россия