https://ria.ru/20210925/vstrechi-1751790593.html
Встречи Путина со всеми лидерами партий запланированы на октябрь
Встречи Путина со всеми лидерами партий запланированы на октябрь - РИА Новости, 25.09.2021
Встречи Путина со всеми лидерами партий запланированы на октябрь
Встречи президента России Владимира Путина со всеми лидерами партий запланированы на октябрь, заявил руководитель администрации главы государства Антон Вайно. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:42
2021-09-25T17:42
2021-09-25T17:42
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политика
владимир жириновский
владимир путин
госдума рф
лдпр
антон вайно
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина со всеми лидерами партий запланированы на октябрь, заявил руководитель администрации главы государства Антон Вайно."Встречи запланированы в течение октября месяца со всеми руководителями партий",- сказал Вайно на встрече Путина с руководителями партий, прошедших в Госдуму."Так и сделаем", - подтвердил Путин.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил главу государства стать первым в череде встреч."Договорились, Владимир Вольфович, безусловно, вы первый, как обычно", - ответил президент.
https://ria.ru/20210925/putin-1751780078.html
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политика, владимир жириновский, владимир путин, госдума рф, лдпр, антон вайно
Встречи Путина со всеми лидерами партий запланированы на октябрь
Встречи Путина со всеми лидерами партий запланированы на октябрь